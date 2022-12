Σε νέα αντισημιτικά σχόλια προχώρησε ο Κάνιε Γουέστ προκαλώντας οργή. Ο ράπερ εμφανίστηκε στον ιστότοπο InfoWars του συνωμοσιολόγου, Alex Jones, και δεν δίστασε να εκφράσει live την αγάπη του για τους Ναζί και τον θαυμασμό του για τον Αδόλφο Χίτλερ.

O Γουέστ φορούσε μια μαύρη μάσκα που κάλυπτε εντελώς το πρόσωπό του και προχώρησε σε ένα παραλήρημα για την αμαρτία, την πορνογραφία και τον διάβολο.

«Βλέπω καλά πράγματα στον Χίτλερ. Αυτός εφηύρε τους αυτοκινητόδρομους, εφηύρε το ίδιο το μικρόφωνο που χρησιμοποιούσα ως μουσικός… Κάθε ανθρώπινο ον έχει κάτι πολύτιμο που έφερε στον κόσμο, ειδικά ο Χίτλερ. Μου αρέσει ο Χίτλερ», είπε ο ράπερ.

Όταν ο Jones διαφώνησε μαζί του λέγοντας ότι «οι Ναζί ήταν κακοποιοί και έκαναν πολύ άσχημα πράγματα», ο Γουέστ συνέχισε: «Πρέπει να σταματήσουμε να δυσφημούμε τους Ναζί όλη την ώρα. Έκαναν και καλά πράγματα».

Λίγο αργότερα, ο οικοδεσπότης συνέχισε να αποκρούει τα κολακευτικά σχόλια του Γουέστ για τον Χίτλερ και τους Ναζί, αλλά ο εκείνος δεν πτοήθηκε. «Δεν μου αρέσει η λέξη «κακό» δίπλα στους Ναζί. Λατρεύω τους Εβραίους, αλλά αγαπώ και τους Ναζί. Τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης μας έκαναν να νιώθουμε ότι οι Ναζί και ο Χίτλερ δεν πρόσφεραν ποτέ τίποτα αξιόλογο στον κόσμο».

Οι δηλώσεις του ράπερ προκάλεσαν την άμεση καταδίκη από τον Ρεπουμπλικανικό Εβραϊκό Συνασπισμό. Σε ανακοίνωσή του τόνισε: «Δεδομένου του επαίνου του για τον Χίτλερ, δεν μπορεί να υπερθεματίσει κανείς ότι ο Κάνιε Γουέστ είναι ένας άθλιος, αποκρουστικός φανατικός που έχει στοχοποιήσει την εβραϊκή κοινότητα με απειλές και συκοφαντίες ναζιστικού τύπου. Οι συντηρητικοί που λανθασμένα έχουν ενδώσει στον Κάνιε Γουέστ πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι είναι παρίας. Φτάνει πια».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γουέστ έχει δηλώσει την υποψηφιότητά του για την προεδρία των ΗΠΑ το 2024. Πρόσφατα έκανε ξανά αντισημιτικές δηλώσεις που οδήγησαν στην απώλεια επιχειρηματικών συμφωνιών με την Balenciaga και την Adidas.

Watch for yourself. In the same breath, Kanye West praises Hitler and attacks Jews. pic.twitter.com/HXhdPBNrTd

— Ahmed Baba (@AhmedBaba_) December 1, 2022