Αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεων του βρίσκεται ο Νουσρέτ Γκιοκτσέ, γνωστός με το παρατσούκλι Salt Bae. Μετά τα όσα έκανε στο Μουντιάλ, το US Open Cup (αντίστοιχο του FA Cup της Αγγλίας), του απαγόρευσε να παρευρεθεί στον μεγάλο τελικό στις ΗΠΑ.

Με tweet της η διοργάνωση έκανε γνωστό ότι ο Salt Bae δεν επιτρέπεται να παραστεί στην αναμέτρηση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο Salt Bae αποκλείεται από τον τελικό του 2023».

Ο γνωστός σεφ τα τελευταία 24ωρα βρίσκεται στο στόχαστρο των χρηστών του διαδικτύου για όσα έκανε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος λίγα λεπτά μετά την απονομή εισέβαλλε στον αγωνιστικό χώρο και πλησίασε τους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής προσπαθώντας να φωτογραφηθεί μαζί τους.

Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να κυνηγήσει και να τραβήξει τον Μέσι για μια selfie και να σπάσει τους κανόνες πιάνοντας το βαρύτιμο τρόπαιο, κάτι που επιτρέπεται μόνο σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων.

Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Στη συνέχεια, πόσταρε τα κατορθώματά του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Αν και τα likes έπεσαν «βροχή», οι followers του -και όχι μόνο- τον επέκριναν για τη συμπεριφορά του και παράλληλα τα έβαλαν με τη FIFA, που επέτρεψε να συμβεί κάτι τέτοιο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η πολύ στενή φιλία του Νουσρέτ με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ήταν αυτή που του εξασφάλισε το πάσο να εισέρχεται σε όλες τις περιοχές του σταδίου. Μάλιστα ο επιχειρηματίας Σάϊμον Τζόρνταν, πρώην ιδιοκτήτης της Κρίσταλ Πάλας έκανε λόγο για απόλυτη ευνοιοκρατία της FIFA απέναντι στον Salt Bae.

