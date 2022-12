Επίθεση από δύο άντρες που πυροβόλησαν εναντίον του -χωρίς να τον πετύχουν- δέχτηκε ένας από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους του Μεξικού, ο Σίρο Γκόμες Λέιβα.

Ο ίδιος δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter, φωτογραφίες από τη ζημιά που έκαναν οι σφαίρες στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του, σε ένα από τα τζάμια και στο αμάξωμα.

Δολοφονήθηκε δικαστής στο Μεξικό

Ο πρόεδρος της χώρας εξέφρασε την «αλληλεγγύη» του στον Λέιβα, τον οποίο ωστόσο είχε επικρίνει δύο ημέρες νωρίτερα.

«Στις 23.10 της Πέμπτης, σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι μου, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα με πυροβόλησαν, προφανώς με σκοπό να με σκοτώσουν», ανέφερε ο δημοσιογράφος σε ανάρτησή του στο Twitter και πρόσθεσε ότι σώθηκε επειδή το αυτοκίνητό του είναι θωρακισμένο.

A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL

— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022