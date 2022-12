Το μεγάλο «ραντεβού» έκλεισε οριστικά. Αργεντινή και Γαλλία θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό της Κυριακής στο στο «Lusail Stadium». Εκεί η Αργεντινή θα βρει τη Γαλλία. Σε ένα repeat του μεταξύ τους αγώνα στο περασμένο Μουντιάλ το 2018 στη Ρωσία.

Μια ευκαιρία για εκδίκηση για την Αργεντινή, η οποία θα έχει στο πλευρό της για άλλη μια φορά τον «τρελαμένο» λαό της. Δεν θα μπορούσε να συμβεί και διαφορετικά δηλαδή, καθώς οι οπαδοί της «Αλμπισελέστε» έχουν κάνει παραπάνω από αισθητή την παρουσία τους στο Κατάρ αυτές τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα λοιπόν με τα Μέσα της χώρας, σχεδόν 50.000 Αργεντινοί θα βρεθούν την Κυριακή στο «Lusail Stadium» για να παρακολουθήσουν από κοντά τον μεγάλο τελικό της ομάδας του Λιονέλ Μέσι απέναντι σε εκείνη του Κίλιαν Εμπαπέ.

Πρόκειται για κάτι το πρωτόγνωρο. Όπως θα είναι και η μεγάλη… γιορτή που ετοιμάζουν οι οπαδοί της Αργεντινής εντός του γηπέδου, πριν από το πρώτο σφύριγμα της αναμέτρησης. Πιο συγκεκριμένα, οι 50.000 Αργεντινοί, πέρα από τους υπόλοιπους που την υποστηρίζουν, θα έχουν μαζί τους 4.000 σημαίες, 6.000 μπαλόνια και 2.000 κασκόλ στα χρώματα της χώρας.

Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί φυσικά ποτέ σε κανέναν άλλον τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τους Αργεντινούς να δείχνουν πόσο πολύ διψάνε για την κατάκτηση του φετινού Μουντιάλ.

❗️More than 50,000 Argentines will be present for the World Cup final on Sunday. 4,000 blue white balloons, 6,000 flags, 2,000 scarves, etc. There’s no precedent for something like this in the World Cup finals history, Argentina will be local. @scagliola_lucas 💥🇦🇷 pic.twitter.com/SsFRIJw7oU

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 16, 2022