Η μόδα και η μουσική ενώνονται σε ένα μοναδικό τηλεοπτικό show που θα μεταδοθεί την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, στις 22:50, αποκλειστικά στο MEGA.

Οι καλλιτέχνες και οι ξεχωριστές εμφανίσεις

Με μία ξεχωριστή διασκευή του «Αν είσαι ένα αστέρι», η Αναστασία δίνει το ρυθμό του catwalk της εταιρίας MOUTAKI.

Διαβάστε επίσης: MadWalk 2022: Η Ελεονώρα Μελέτη πέταξε το ρούχο της πάνω στη σκηνή – Συγκλονιστική στιγμή

Με τα τραγούδια «Πιάνω φωτιά» και «Yalla Baby» που ερμηνεύει η Stefania με τη συμμετοχή της Τάνιας Μπρεάζου, το κοινό του MadWalk 2022 by Serkova – The Fashion Music Project γνωρίζει μέσω του θεσμού Designer’s lab, τις δημιουργίες των: Zoe Stergiou, Palu ΑΘΕΝΑ, Musa Collection, Abstracto Clothing, Loukia Tseke, Chemise Premium Collection, BeeMe Clothing, Mara Doro, Myrto Dramountani, Erya Intimate Collection, The Jerkins, iD Fashion, Sonhar, Anastasia Fakli.

Η Josephine τραγουδάει τα «Unholy» και «Bloody Mary», στο catwalk με τις δημιουργίες της Pink Woman.

Οι δημιουργίες του Dante παρουσιάζονται υπό τους ήχους του «Ederlezi» που ερμηνεύει ο Δήμος Αναστασιάδης.

Η Έλλη Κοκκίνου παρουσιάζει μία ξεχωριστή διασκευή της επιτυχίας της «Κοσμοθεωρία», κατά τη διάρκεια του catwalk του Rich Girl Boudoir.

Το «Απωθημένο» ερμηνεύει ο Mente Fuerte, σε ένα act με εμφάνιση-έκπληξη της Μαρίας Σολωμού, κατά τη διάρκεια του catwalk της Pandora.

Η Καλομοίρα τραγουδάει το διαχρονικό «Diamonds are a girl’s best friend» στο catwalk με τις δημιουργίες της Celia Kritharioti.

Σε ένα special act για το brand Mondo Glasses, ο Σάκης Ρουβάς και ο Κωνσταντίνος Αργυρός συμπράττουν επί σκηνής και παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «ΣΟΚ», ενώ στο catwalk συμμετέχουν η Μαριέττα Χρουσαλά, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Βασιλική Ρούσσου, η Κέισι Μίζιου και η Χριστίνα Κανελλοπούλου.

Στο Grand Finale του MadWalk 2022 by Serkova – The Fashion Music, η Άννα Βίσση ερμηνεύει τα «Αίμα», «Gazoza» και «Αγάπη Υπερβολική» σε μια ξεχωριστή εμφάνιση όπου συμμετέχουν η Daphne Lawrence και ο Illeoo.

#MegaTV #MadWalk #MadWalk22 #TheFashionMusicProject #Serkova #ToMegaToKalo

MADWALK 2022 BY SERKOVA

THE FASHION MUSIC PROJECT

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:50 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ MEGA