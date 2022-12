Την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κατήγγειλαν οι βραβευθέντες με το Νόμπελ Ειρήνης. Ο Λευκορώσος Άλες Μπιαλιάτσκι, η ρωσική οργάνωση Memorial και το ουκρανικό Κέντρο Πολιτικών Ελευθεριών βραβεύθηκαν με το Νόμπελ Ειρήνης 2022, μεσούντος του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία επιδιώκει να μετατρέψει την Ουκρανία σε «εξαρτημένη δικτατορία» όπως είναι η Λευκορωσία, δήλωσε η σύζυγος του βραβευμένου με το Νόμπελ Ειρήνης φυλακισμένου Λευκορώσου αντιφρονούντα Άλες Μπιαλιάτσκι παραλαμβάνοντας στην θέση του το βραβείο κατά την τελετή στο Όσλο και προφέροντας τα δικά του λόγια.

Η Νατάλια Πινσούκ δήλωσε ότι ο σύζυγός της αφιερώνει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης «στα εκατομμύρια των λευκορώσων πολιτών που ύψωσαν το ανάστημά τους και ανέλαβαν δράση στους δρόμους και στο Ιντερνετ για την υπεράσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων».

«Υπογραμμίζει την δραματική κατάσταση και τον αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα στην χώρα», είπε τονίζοντας ότι προφέρει τα δικά του λόγια.

Η Νατάλια Πινσούκ δήλωσε ότι συνάντησε τον σύζυγό της όταν ανακοινώθηκε η βράβευσή του, στην φυλακή, πίσω από γυάλινο προπέτασμα.

«Γνωρίζω ακριβώς τι είδους Ουκρανία βολεύει την Ρωσία και τον Πούτιν – μία εξαρτημένη δικτατορία. Το ίδιο σαν την σημερινή Λευκορωσία, όπου η φωνή του καταπιεσμένου λαού αγνοείται και απαξιώνεται», δήλωσε κατά την σημερινή τελετή.

Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής του Βραβείου Νόμπελ δήλωσε ότι «οι σκέψεις της επιτροπής κατευθύνονται προς όλους του κρατούμενους συνειδήσεως στην Λευκορωσία».

«Ειδικότερα, σκεφτόμαστε τον Αλες Μπιαλιάτσκι στο σκοτεινό και απομονωμένο κελί του στο Μινσκ», δήλωσε ο Μπέριτ Ράις – Άντερσεν. «Δεν είστε μόνος. Είμαστε στο πλευρό σας».

Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να επιτευχθεί με την κατάθεση των όπλων απέναντι στην Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Ουκρανή Ολεξάντρα Ματβιτσούκ παραλαμβάνοντας το βραβείο κατά την τελετή στο Όσλο.

«Ο λαός της Ουκρανίας θέλει την ειρήνη περισσότερο από οποιονδήποτε στον κόσμο», δήλωσε η επικεφαλής του Κέντρου για τις Πολιτικές Ελευθερίες.

«Όμως η ειρήνη για μία χώρα που δέχεται επίθεση δεν μπορεί να επιτευχθεί με την κατάθεση των όπλων. Δεν θα ήταν ειρήνη, αλλά κατοχή».

«I want to ask the right questions so we can start to look for answers.

How can we make human rights relevant once more?»

Oleksandra Matviichuk at the #nobelpeaceprizeceremony @avalaina @ccl_ua pic.twitter.com/RhtSemTH8n

— Nobel Peace Center (@NobelPeaceOslo) December 10, 2022