Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ κάνει πράγματα και θαύματα στα γήπεδα του Κατάρ με την Εθνική Αγγλίας «οδηγώντας» την ομάδα του Σάουθγκεϊτ στους «8» του φετινό Μουντιάλ.

Ο παίκτης της Ντόρτουμντ προτού καν συμπληρώσει τα 20χρόνια του να έχει γίνει ο ηγέτης των «τριών λιονταριών» και όπως ήταν φυσικό έχει μαγνητίσει τα βλέμματα ευρωπαϊκών «μεγαθηρίων».

Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον 19χρόνο μέσο, με τον Γερμανό δημοσιογράφο, Κρίστιαν Φαλκ, να υποστηρίζει πως ο νεαρός Άγγλος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την ομάδα του Γιούργκεν Κλόπ.

Μάλιστα η οικογένεια του Μπέλιγχαμ φαίνεται πως προτιμά την «μετακόμιση» στους «Reds» και έτσι η Λίβερπουλ φαίνεται να έχει ισχυρό προβάδισμα στην «κούρσα» της μεταγραφής του διεθνή κεντρικού.

TRUE✅ Liverpool are favorites to sign Jude Bellingham (19) from @BVB next Summer. talks are more advanced than with Real Madrid. The Family of Bellingham prefers the Transfer to @LFC @SPORTBILD

— Christian Falk (@cfbayern) December 7, 2022