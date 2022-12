Ο Σόφιαν Άμραμπατ ήταν συγκλονιστικός στην τεράστια πρόκριση του Μαρόκου κόντρα στην Ισπανία στους «16» του Μουντιάλ στο Κατάρ πραγματοποιώντας μυθική εμφάνιση.

«Ακούραστος» για 120 λέπτα ο μέσος της Φιορεντίνα «καθάριζε» τα πάντα στην μεσαία γραμμή χωρίς να σταματάει να τρέχει και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που τα «λιοντάρια του Άτλαντα» βρίσκονται στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό βέβαια στην όλη κατάσταση είναι πως ο Μαροκινός μέσος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, έπαιζε στον αγώνα με ένεση ενώ θεωρούταν και αμφίβολος μέχρι την τελευταία στιγμή.

Μετά τον τεράστιο άθλο της χώρας του απέναντι στην «φούρια ρόχα» τόνισε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ συγκινημένος αυτή τη στιγμή. Ήταν άγνωστο αν θα μπορούσα να παίξω. Το προηγούμενο βράδυ ήμουν ξύπνιος μέχρι τις 3 τα ξημερώματα , ενώ έκανα και ένεση πριν το ματς. Αλλά δεν μπορούσα να εγκαταλείψω τους συμπαίκτες μου και τη χώρα μου».

