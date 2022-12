«Ακόμη και αν λεγόταν Μέσι, δεν θα επέστρεφε στο Μαρόκο. Δεν θέλει να προπονηθεί, δεν θέλει να παίξει. Δεν θέλει να το πάρει στα σοβαρά. Δεν πρόκειται να τον παρακαλέσω να επιστρέψει. Δεν επιλέγω έναν παίκτη που μπορεί να αποδυναμώσει την ισορροπία του γκρουπ. Η συμπεριφορά του Ζιγές δεν ταιριάζει με την επιλογή».

Ήταν γύρω στις αρχές του περασμένου Φλεβάρη όταν ο Βαχίντ Χαλίλχοτζιτς «τελείωνε» τον Χακίμ Ζίγιες από την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Δεν έβγαζε εκτός έναν… τυχαίο ποδοσφαιριστή, αλλά τον κορυφαίο της χώρας.

Ο άσος της Τσέλσι είναι εδώ και πολλά χρόνια το μεγάλο «όπλο» της αφρικανικής ομάδας στην επίθεση. Η είδηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη χώρα, καθώς μετά τις δηλώσεις του τότε προπονητή του Μαρόκου, ο Ζίγιες αποφάσισε να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα.

«Δεν θα επιστρέψω στην εθνική ομάδα. Είναι η τελική μου απόφαση και πρέπει να τη σεβαστούν. Θα επικεντρωθώ στον σύλλογό μου», είχε γνωστοποιήσει ο Μαροκινός με μια ανάρτηση στα social media.

Τον Αύγουστο ωστόσο άλλαξαν όλα. Η Ομοσπονδία του Μαρόκου ανακοίνωσε την απόλυση του Βαχίντ Χαλίλχοτζιτς, λίγους μόλις μήνες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Κατάρ. Αντικαταστάτης του ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί.

Ανέλαβε την ομάδα μόλις τρεις μήνες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επαναφέροντας άμεσα τον Χακίμ Ζίγιες. Ο άσος της Τσέλσι βρήκε πάλι θέση στο ρόστερ της εθνικής του ομάδας.

Και όπως φαίνεται, «κερδίζει» και τη μάχη απέναντι στον Χαλίλχοτζιτς. Κόντρα στους Βέλγους ήταν ο απόλυτος MVP, με μια ασίστ. Κόντρα στους Καναδούς είχε ένα γκολ, οδηγώντας έτσι την πατρίδα του στα νοκ άουτ του Μουντιάλ με το «καλό» εισιτήριο.

Hakim Ziyech announced his retirement from international football in February.

Now he’s in the World Cup quarter-final 🇲🇦 pic.twitter.com/59GTqQTcVS

— GOAL (@goal) December 6, 2022