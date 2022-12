Κοντά σε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή με φόντο το μέλλον βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, η Βασίλισσα έχει ουσιαστικά ήδη «κλείσει» την απόκτηση του 16χρονου ταλαντούχου επιθετικού της Παλμέιρας, Έντρικ! Όπως αναφέρει συγκεκριμένα ο έγκυρος στα μεταγραφικά ζητήματα, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ρεάλ τα έχει βρει σε όλα με τους Βραζιλιάνους και πλέον απομένουν μονάχα τα τυπικά για να «κλείσει» οριστικά η υπόθεση.

Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη κίνηση, καθώς ο Έντρικ θεωρείται το μέλλον του ποδοσφαίρου γενικότερα. Στα 16 του έχει καταφέρει να «τρελάνει» τον πλανήτη, καθώς πέρα από τη Ρεάλ, στη μάχη της απόκτησης του ήταν ομάδες όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπαρτσελόνα και η Τσέλσι.

▫️ Package worth more than €70m;

▫️ Personal terms agreed with player;

▫️ Contracts/documents discussed;

▫️ Plan to seal the deal soon.

Real Madrid are closing in on Endrick deal as revealed yesterday, matter of final steps ⚪🇧🇷 #Endrick

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 7, 2022