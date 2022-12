Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από εκρήξεις σε δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροδρόμια, σύμφωνα με δημοσιεύματα ρωσικών ΜΜΕ, καθώς και του διεθνούς Τύπου.

Ένα βυτιοφόρο με καύσιμα εξερράγη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία άτομα και να τραυματιστούν έξι σε αεροδρόμιο κοντά στην πόλη Ριαζάν, νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Την ίδια στιγμή, άλλα δύο άτομα φέρεται να έχουν τραυματιστεί από έκρηξη σε αεροδρόμιο στην περιοχή του Σαράτοφ.

Προς το παρόν, δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε τις εκρήξεις. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο περιοχές απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Reportedly, explosions at 2 Russian strategic bombers airbases: Engels and Ryazan. In Engels, 2 strategic bombers Tu-95 damaged, in Ryazan a fuel truck destroyed, 3 killed. RU TG channels say Engels was a drone attack. Ukraine said before, they developed a 1000 km distance drone. https://t.co/9uqXaxbrfV

— Sergej Sumlenny (@sumlenny) December 5, 2022