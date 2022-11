Έξαλλο το Κίεβο με τον Βίκτορ Όρμπαν. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας φωτογραφήθηκε με ένα κασκόλ που απεικονίζει τον χάρτη της λεγόμενης μεγάλης Ουγγαρίας και στον οποίο εμφανίζονται τμήματα της ουκρανικής επικράτειας ως μέρος της Ουγγαρίας

Διαβάστε επίσης: Ουγγαρία: Νέα πυρά Όρμπαν κατά των ευρωπαϊκών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία

Μάλιστα η ουκρανική πλευρά ζητάει εξηγήσεις από την ουγγρική κυβέρνηση ενώ αναμένεται να εκφράσει και τις διαμαρτυρίες της στον Ούγγρο πρεσβεθυτή στο Κίεβο.

«Η προώθηση των ιδεών του αναθεωρητισμού στην Ουγγαρία δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη των ουκρανο-ουγγρικών σχέσεων και δεν συμμορφώνεται με τις αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής», έγραψε στο Facebook ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Όλεγκ Νικολένκο.

Hungarian Prime Minister Viktor Orban appeared in public with a scarf depicting a map of «Greater Hungary».

This map includes the current territories of Austria, Slovakia, Romania, Croatia, Serbia and Ukraine. pic.twitter.com/QCYErb5tx0

— NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2022