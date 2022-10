Tην ώρα που ο εθνικιστής ηγέτης της Ουγγαρίας έχει βρεθεί αντιμέτωπος με νέο κίνημα αμφισβήτησης από εκπαιδευτικούς και μαθητές, εκείνος κατηγορεί τις Βρυξέλλες ότι πλήττουν την χώρα του με τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Με αυτό το φόντο, ο Βίκτορ Όρμπαν προτίμησε να μη συγκεντρώσει τους οπαδούς του στη Βουδαπέστη, όπως κάνει παραδοσιακά την ημέρα της ουγγρικής εθνικής εορτής, κατά την οποία τιμάται η εξέγερση της Ουγγαρίας εναντίον της ΕΣΣΔ το 1956.

Αντ’ αυτού, εκφώνησε ομιλία 230 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, στη Ζαλαεγκέρσεγκ (δυτικά), όπου καταφέρθηκε εκ νέου εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Ας μην ανησυχούμε για αυτούς που πυροβολούν την Ουγγαρία κρυμμένοι στις σκιές, από τις σκοπιές των Βρυξελλών», είπε ο δεξιός εθνικιστής πολιτικός. «Θα καταλήξουν εκεί όπου κατέληξαν οι προκάτοχοί τους», πρόσθεσε, υπονοώντας πως προβλέπει ότι η ΕΕ θα έχει τύχη παρόμοια με αυτή της Σοβιετικής Ένωσης.

Ο Βίκτορ Όρμπαν δεν έχει πάψει να επικρίνει την ΕΕ για τις κυρώσεις στη Ρωσία, παρότι η Βουδαπέστη τις ενέκρινε, μαζί με τους εταίρους της.

Στην πρωτεύουσα και στην υπόλοιπη χώρα, πόστερ ενόψει της «εθνικής διαβούλευσης» διαλαλούν, με μια βόμβα να εικονίζεται στο κέντρο: «Οι κυρώσεις των Βρυξελλών μας καταστρέφουν».

«Πόλεμος στην πόρτα μας, οικονομική κρίση και οικονομική επιβράδυνση στην ΕΕ, εισβολή μεταναστών στον νότο (…), πρέπει να αντιμετωπίσουμε» πολλαπλές κρίσεις, είπε στην επετειακή ομιλία του ο Ούγγρος πρωθυπουργός, διαβεβαιώνοντας πως η «ισχυρή και ενωμένη» κυβέρνησή του θα τις ξεπεράσει.

UPDATE | In the third big protest in less than a month, several thousand people took to the street today demanding higher wages and better working conditions for teachers in Hungary.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, η Ουγγαρία, εξαρτημένη κατά πολύ από τις εισαγωγές ρωσικών υδρογονανθράκων, φροντίζει να διατηρεί τις καλές της σχέσεις με το Κρεμλίνο, για να συνεχίσει να την προμηθεύει με αέριο και πετρέλαιο.

Παράλληλα, αρνείται να προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο και στηλιτεύει την πολιτική των Βρυξελλών.

Την ώρα που μίλαγε ο πρωθυπουργός, ο οποίος επανεξελέγη τον Απρίλιο, αρκετοί διαδηλωτές στην πρωτεύουσα τον παρομοίαζαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πάντως, οι βασικές διεκδικήσεις που πρόβαλαν ήταν να υπάρξουν αυξήσεις και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας στον τομέα της παιδείας, που έχει παραμεληθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, όπως καταγγέλλουν συνδικάτα.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έκαναν πορεία χθες Κυριακή στους δρόμους της πρωτεύουσας, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, υποσχόμενοι ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τις εβδομάδες που έρχονται.

It’s the 66th anniversary of the 1956 revolution in #Hungary and a massive anti-government protest of students and teachers is under way in #Budapest, demanding better wages and educational reform.

And the classic sign reads: “Russians, go home!”

(Photo:HVG) pic.twitter.com/gS8nL9WvWR

— Viktória Serdült (@viktoriaserdult) October 23, 2022