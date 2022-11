Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 12 άτομα ανάμεσά τους και δύο παιδιά. Τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το CNN, κατέρρευσε μέρος του κτιρίου και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, καθώς επεκτάθηκε σε δύο συγκροτήματα κατοικιών.

RIGHT NOW: Rockville units and volunteers are operating at the multiple alarm building fire with explosion on Box 08-23

In addition to initial units on the incident, we have up staffed additional units to ensure continued coverage to the citizens of Montgomery County.

(1/3) https://t.co/aVRgihRtM0 pic.twitter.com/nuW9Ijvxim

— Rockville Volunteer Fire Department, Inc (@RockvilleVFD) November 16, 2022