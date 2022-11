Η χώρα μας έχει πολλά προτερήματα τα οποία την κάνουν μοναδική σε όλο τον κόσμο, από τον ήλιο και τα υπέροχα νησιά της μέχρι τη μοναδική φιλοξενία και την υπέροχη κουζίνα της.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που κάθε χρόνο την προτιμούν εκατομμύρια τουρίστες ανά τον κόσμο, αλλά και το ότι διαθέτει χιλιάδες επιχειρήσεις και εργαζομένους HoReCa, αφού ο τουρισμός και η εστίαση αποτελούν βασικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας.

Σε αυτούς τους δύο τομείς, και συγκεκριμένα στο ιδιαίτερα σημαντικό κοινό των επιχειρήσεων HoReCa, οι οποίες ξεπερνούν τις 100.000 απασχολώντας πάνω από 600.000 εργαζομένους, εστιάζει η νέα πρωτοβουλία της Coca-Cola Hellas που έρχεται να φέρει αυτόν τον κλάδο ένα βήμα πιο κοντά σε μία zero waste φιλοσοφία.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, οι επιχειρήσεις HoReCa στη χώρα μας ετησίως παράγουν περίπου το 1/3 των συνολικών απορριμμάτων, γεγονός που αυτομάτως τις καθιστά μία εξαίρετη πηγή συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και κατ’ επέκταση «κινητήριο όχημα», μέσω σωστής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, προς ένα μοντέλο βιώσιμης λειτουργίας και καθημερινότητας.

Φέτος, λοιπόν, η Coca-Cola Hellas στρέφει το ενδιαφέρον της σε αυτόν τον κλάδο και εξελίσσει περαιτέρω το 1ο Δίκτυο Zero Waste HoReCa, μεταφέροντάς το σε ψηφιακό περιβάλλον, ώστε να προσεγγίσει ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις πιο εύκολα και σε μεγαλύτερη κλίμακα σε όλη την χώρα.

Πρόσφατα, η εταιρεία σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), ανακοίνωσε τη δημιουργία του πρώτου ψηφιακού Zero Waste HoReCa Hub.

Για την επόμενη ημέρα του Δικτύου Zero Waste HoReCa και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτό, μίλησε στο in ο Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Hellas, κ. Σταύρος Μουρελάτος σημειώνοντας πως «με το Zero Waste HoReCa Hub, εγκαινιάζεται μία νέα εποχή για το Δίκτυο της εταιρείας και τον κλάδο συνολικά, καθώς το Δίκτυο Zero Waste HoReCa μεταφέρεται σε ψηφιακό περιβάλλον και προσφέρει εκπαίδευση και ευκαιρίες διάκρισης για τις επιχειρήσεις που υιοθετούν στην πράξη ένα μοντέλο ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας».

Πώς ήρθε η απόφαση της Coca-Cola Hellas για τη δημιουργία του προγράμματος Zero Waste Future; Πώς έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα και ποιες ήταν οι σημαντικότερες επιτυχίες του;

Στην Ελλάδα, είμαστε από τους πρώτους σε παγκόσμιο επίπεδο που αναδείξαμε το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης και, ειδικότερα, της Κυκλικής Οικονομίας, πολύ πριν αυτή γίνει «τάση» και μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας των εταιρειών.

Όλα ξεκίνησαν το 2018 όταν, ως Coca-Cola Hellas, σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), δημιουργήσαμε την κοινωνική πλατφόρμα Zero Waste Future, στο πλαίσιο του παγκόσμιου οράματός μας «Για Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα». Η πλατφόρμα αυτή εστιάζει σε δύο βασικούς στόχους: να ευαισθητοποιήσει και να εμπνεύσει πολίτες και επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ορθές πρακτικές διαχείρισης των απορριμμάτων στην καθημερινότητά τους, καθώς πολλά απορρίμματά και ιδίως τα πλαστικά μπορούν, αν ανακυκλωθούν σωστά, να επαναχρησιμοποιηθούν.

Ήμασταν οι πρώτοι στην χώρα που τοποθετήσαμε κάδους χωριστών ρευμάτων (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστική φιάλη, λοιπά πλαστικά) σε δημόσιο χώρο και ευαισθητοποιήσαμε τους πολίτες ως προς τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε από την Θεσσαλονίκη και από τότε έχει ταξιδέψει σε 25 διαφορετικούς προορισμούς, ενώ έχουμε συλλέξει πάνω από 2.200 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών και έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 1.300.000 πολίτες και επαγγελματίες.

Από νωρίς, ήδη από το 2019, επεκτείναμε το πρόγραμμα και θέσαμε στο επίκεντρο πέρα από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας, έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και απασχόλησης, αλλά και μία σημαντική πηγή συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών.

Πλέον, ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα και να μεταφέρουμε το Δίκτυο Zero Waste HoReCa σε ψηφιακό περιβάλλον, με στόχο να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας σε θέματα ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, για να ακολουθήσουν έναν πιο «πράσινο» τρόπο λειτουργίας και να επιτύχουν μακροπρόθεσμα μηδενικά απορρίμματα.

Το Zero Waste Future εστιάζει τις προσπάθειές του σε δυο διακριτά κοινά: τις επιχειρήσεις HO.RE.CA. και τους καταναλωτές. Ποια προσέγγιση ακολουθείται για την ευαισθητοποίησή τους σε ζητήματα zero waste και ποιοι είναι οι στόχοι για την αλλαγή της συμπεριφοράς τους;

Η κοινωνική πλατφόρμα «Zero Waste Future» από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του εστιάζει σε τρεις βασικούς πυλώνες: Παρέμβαση στην ελληνική κοινωνία με καινοτόμες υποδομές και διαδικασίες, Εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, Αλλαγή Συμπεριφοράς ως προς την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων.

Οι πυλώνες αυτοί είναι κοινοί και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Εκείνο που διαφοροποιείται είναι ο τρόπος προσέγγισης του κάθε κοινού, έτσι ώστε να ενθαρρύνει τους εκάστοτε χρήστες να υιοθετήσουν μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες.

Ας δούμε το παράδειγμα του πιο πρόσφατου σταθμού του προγράμματος Zero Waste Future, στον άξονα Μαβίλη-Πανόρμου. Εκεί, στο πλαίσιο του προγράμματος, τοποθετήθηκαν σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων κάδοι τεσσάρων χωριστών ρευμάτων για την απόρριψη πλαστικών μπουκαλιών (PET), χάρτινων, μεταλλικών και άλλων πλαστικών υλικών και συσκευασιών, σε πολυσύχναστα σημεία της περιοχής και στις εξόδους του μετρό, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης. Επιπλέον, για περίπου 6 μήνες, οι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων, είχαν την ευκαιρία να βρουν το green van του προγράμματος στη γειτονιά τους, να ανακυκλώσουν και να κερδίσουν.

Το «πράσινο» όχημα του Zero Waste Future ταξίδευε σε δημοφιλείς πλατείες της Αθήνας, όπου η ομάδα της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης καλούσε τους πολίτες να ζυγίσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά τους και να κερδίσουν εκπτωτικά κουπόνια, που μπορούσαν να εξαργυρωθούν στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις HoReCa του προγράμματος.

Συνδυάζοντας, λοιπόν, την τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού, την άμεση ενημέρωση και ένα κάλεσμα σε δράση προς τους καταναλωτές, πετύχαμε να ευαισθητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε να ανακυκλώσουν 350.000 πολίτες, μόνο την περσινή χρονιά.

Παράλληλα, μέσα από το Πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας της ίδιας περιοχής είχαν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη του 1ου Δικτύου Zero Waste HoReCa, να εκπαιδευτούν σε θέματα υπεύθυνης διαχείρισης απορριμμάτων και να λάβουν ειδικά εργαλεία και εξοπλισμό. Η προσέγγιση των επιχειρήσεων για το δίκτυο γινόταν από την ομάδα της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης δια ζώσης, επικοινωνώντας πώς μέσα από απλά καθημερινά βήματα μπορούν να επιτύχουν τη μείωση τόσο του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, όσο και του λειτουργικού τους κόστους. Οι επιχειρήσεις της περιοχής που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και υιοθέτησαν πρακτικές zero waste ήταν πολλές, περισσότερες από 50, και εγγράφηκαν στο δίκτυο που ήδη αριθμεί 569 μέλη.

Πλέον, βέβαια, με την λειτουργία του ψηφιακού Zero Waste HoReCa Hub, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή στην προσέλκυση των επιχειρήσεων Horeca, καθώς το Hub δίνει τη δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εγγραφής στο δίκτυο με δική τους πρωτοβουλία και παρακολούθησης της πορείας τους ψηφιακά, από οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας και αν βρίσκονται.

Ήδη στο πρόγραμμα Zero Waste Future συμμετέχουν 569 επιχειρήσεις. Ποια κίνητρα τις οδήγησαν στη συμμετοχή τους στο hub και ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να γίνουν επίσης κομμάτι αυτής της προσπάθειας;

Τα οφέλη της συμμετοχής για την ίδια την επιχείρηση HoReCa που θα συμμετέχει στο Hub είναι πολλά και σημαντικά.

Αρχικά, το να είναι μία επιχείρηση μέλος ενός τέτοιου Δικτύου αμέσως την καθιστά περιβαλλοντικά υπεύθυνη. Αναλαμβάνει την κοινωνική και περιβαλλοντική της ευθύνη, που πλέον είναι ολοένα και περισσότερο ζητούμενο από τους πελάτες των εστιατορίων και των ξενοδοχείων. Επιπλέον, οι πρακτικές ανακύκλωσης και η κυκλική οικονομία βοηθούν μία επιχείρηση να πετύχει μείωση κόστους στην καθημερινή της λειτουργία.

Παράλληλα, μέσω του Zero Waste HoReCa Hub τα μέλη αποκτούν πρόσβαση σε στοιχεία χρήσιμα για την πορεία τους και την εξέλιξη των εργαζομένων τους, που αφορούν:

Στην τρέχουσα νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τα πλαστικά μιας χρήσης.

Σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα πραγματοποιούνται ψηφιακά.

Σε βέλτιστες πρακτικές και συμβουλές ορθής συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων, και του σωστού διαχωρισμού των υλικών στην πηγή.

Σε ειδικές φόρμες παρακολούθησης και καταγραφής των δικών τους μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Χάρη στο digital Hub, όλες οι επιχειρήσεις HoReCa στην χώρα, ανεξαρτήτως μεγέθους και γεωγραφικής θέσης, μπορούν να επισκεφθούν την online πλατφόρμα ZeroWasteFuture.gr και να ξεκινήσουν το δικό τους ταξίδι προς έναν κόσμο χωρίς απορρίμματα, με απλά βήματα.

Στα χρόνια που διεξάγεται το πρόγραμμα, διαπιστώνετε διαφορές στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος επιχειρηματίες και καταναλωτές; Πόσο απέχουμε από την πραγματική ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα;

Έχει γίνει σημαντική δουλειά προς αυτήν την κατεύθυνση, ωστόσο, απέχουμε αρκετά από το ιδεατό. Η χώρα μας παραμένει λιγότερο ώριμη και ενεργή σε θέματα κυκλικής οικονομίας, βιωσιμότητας και ευαισθητοποίησης του κοινού απέναντι σε ζητήματα που αφορούν στη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Θα πρέπει να γίνουν ριζοσπαστικές αλλαγές ώστε η ανακύκλωση να σταματήσει να έχει εθελοντικό χαρακτήρα, αλλά να καλλιεργηθεί μία κουλτούρα πιο φιλική προς το περιβάλλον, μία κουλτούρα πρόληψης και ανακύκλωσης που θα είναι mainstream και όχι εποχιακή ή παροδική. Παράλληλα, είναι σημαντικό να εμφυσήσουμε στις επόμενες γενιές τη φιλοσοφία της ανακύκλωσης και να την εφαρμόσουμε φυσικά σε όλους τους τομείς της ζωής και της καθημερινότητάς μας.

Βάσει πρόσφατων ερευνών, οι νέες γενιές είναι πιο ευαισθητοποιημένες αναφορικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και εμπλέκονται πιο ενεργά σε κλιματικά θέματα. Έτσι, η Πολιτεία, οι οργανώσεις, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες θα πρέπει να λάβουμε σήμερα δράση για την διάσωση του πλανήτη, φροντίζοντας για τις επόμενες γενιές και το μέλλον τους.

Η διαμόρφωση μιας zero waste κουλτούρας για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες θα ενισχύσει σημαντικά τα ποσοστά ανακύκλωσης της χώρας, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζεται ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας ώστε να βρεθούν λύσεις για κομβικά ζητήματα όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η διαφύλαξη του νερού, η ανακύκλωση, και να επιτευχθεί η εκπαίδευση των πολιτών για τα οφέλη που έχουν οι ίδιοι και τους τρόπους που μπορούν να συμβάλουν σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον μέσα από τις καθημερινές τους συνήθειες.

Είναι σημαντικό να σκεφτούμε ότι προγράμματα, όπως είναι το Zero Waste Future – που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε να υιοθετήσουν έξυπνες πρακτικές για τη διαχείριση απορριμμάτων στην καθημερινή τους ζωή – μπορούν να φέρουν γρήγορα την αλλαγή και μπορούν να βελτιώσουν συνολικά την ποιότητα ζωής των πολιτών.