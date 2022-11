Η γυναίκα που φέρεται ως ύποπτη για την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη είναι η Σύρια Αχλάμ Αλμπασίρ, η οποία ομολόγησε ότι την εκπαίδευσε το PKK. Μάλιστα ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλαϊμάν Σοϊλού δεν δίστασε να εμπλέξει και την Ελλάδα, λέγοντας πως αν δεν την είχαν πιάσει, θα είχε περάσει στην Ελλάδα!

«Αν δεν την είχαμε πιάσει (σ.σ. τη γυναίκα), θα είχε περάσει στην Ελλάδα» δήλωσε ο Σοϊλού.

Κατά τον Σουλαϊμάν Σοϊλού, οι αρχές έχουν στα χέρια τους και ηχητικό ντοκουμέντο που, όπως ισχυρίζεται ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, αποδεικνύει ότι το PKK είχε δώσει εντολή να δολοφονηθεί η δράστης προκειμένου να μη συλληφθεί.

