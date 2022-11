Η ζωή επιτίθεται κατά μέτωπο στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Πρώτα ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε κεφάτος την προσάρτηση τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας, πριν ένα μήνα με το ζόρι, -παρότι ο ίδιος ο στρατός του υποχωρούσε μέσα σ’ αυτές τις περιοχές- και τώρα το Κρεμλίνο λέει ότι αποσύρεται από τη μοναδική τοπική πρωτεύουσα που είχε καταλάβει από όταν εισέβαλε στη χώρα το Φεβρουάριο του 2022.

Η ζοφερή ανακοίνωση πως η Ρωσία εγκαταλείπει τη Χερσώνα έγινε από τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, συνοδεία του Σεργκέι Σουροβίκιν, του πιο πρόσφατου διοικητή του ρωσικού στρατού στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Πούτιν απουσίαζε από τη διαδικασία, όπως κάνει συνήθως όταν είναι άσχημα τα νέα που πρόκειται να ανακοινωθούν. Ακόμα κι έτσι όμως, το να βάλει τους ανώτατους στρατιωτικούς ηγέτες του μπροστά στις κάμερες ήταν πολύ σημαντική κίνηση. Τους έσπρωξε στο φως της δημοσιότητας κάνοντας σαφές ποιος θα θεωρηθεί υπεύθυνος για μελλοντικές αποτυχίες. Την ίδια ώρα, ίσως ήταν και μια σπάνια στιγμή μιας σχετικής ειλικρίνειας απέναντι στον ρωσικό λαό, -εξάλλου ήταν η πρώτη φορά στη διάρκεια αυτού του πολέμου που μια επίσημη ανακοίνωση για στρατιωτική ήττα μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Όπως επισημαίνει ο Μάθιου Σάσεξ, μέλος του Κέντρου Αμυντικών Ερευνών του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας, οι ουκρανικές αρχές παραμένουν επιφυλακτικές απέναντι στα όσα ανακοινώθηκαν γιατί διαισθάνονται παγίδα. Έχουν υποστηρίξει ότι οι ρωσικές μονάδες ενσωματώνονται στον πληθυσμό των αμάχων και θα προσπαθήσουν να αιφνιδιάσουν τις ουκρανικές δυνάμεις, μετατρέποντας τη Χερσώνα σε ένα τόσο μεγάλης κλίμακας λουτρό αίματος αστικού πολέμου, όσο ήταν και η καταστροφή της Μαριούπολης νωρίτερα στον πόλεμο.

Αυτό είναι σίγουρα μια πιθανότητα, οπότε οποιαδήποτε ανάλυση του τι συμβαίνει θα πρέπει να ενέχει την προειδοποίηση όλο αυτό να είναι ένα τέχνασμα των Ρώσων.

Από ‘κει πέρα όμως, η υποχώρηση από τη Χερσώνα (την οποία οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον Μάρτιο του 2022) είχε πέσει στο τραπέζι εδώ και αρκετό καιρό. Τις τελευταίες εβδομάδες η Μόσχα αποσύρει αθόρυβα τις καλύτερες δυνάμεις της από την πόλη, αντικαθιστώντας τα επίλεκτα αερομεταφερόμενα στρατεύματά της με νεοσύλλεκτους που μόλις επιστρατεύτηκαν.

Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος ο Σουροβίκιν, γινόταν όλο και πιο αδύνατο να κρατηθεί ο έλεγχος της πόλης λόγω του ανελέητου ουκρανικού πυροβολικού και των πυραυλικών επιθέσεων. Η υποχώρηση προς τη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου καθώς πλησίαζε ο χειμώνας ήταν ουσιαστικά η μόνη βιώσιμη επιλογή, μετατρέποντας αυτή την υδάτινη οδό σε μια φυσική αμυντική γραμμή την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις θα πρέπει να διασχίσουν για να ανακαταλάβουν περισσότερα εδάφη.

«The longer the war goes on, the harder it will be for Putin to extricate himself with any credibility,»

The only way is to win the war in Ukraine, or win sufficient concessions that lets him spin it as a victory, writes @matthew_sussex (@ANUmedia). https://t.co/Y8jEf8bTWb

— The Conversation (@ConversationEDU) October 16, 2022