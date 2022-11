Η Ρωσία αποσύρει τα στρατεύματά της από τη Χερσώνα, τη στρατηγικής σημασίας πόλη της Ουκρανίας, και μοναδικό περιφερειακό κέντρο που είχε καταλάβει από την έναρξη της εισβολής στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, ο ρώσος στρατιωτικός διοικητής στην Ουκρανία, στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν, δήλωσε ότι δεν ήταν πλέον δυνατό να διατηρηθεί ο εφοδιασμός της πόλης.

Διαβάστε επίσης: «Το ‘να χέρι νίβει τ’ άλλο…»: – Αποκάλυψη για την πραγματική σχέση Πούτιν και Ερντογάν

Η απόσυρση σημαίνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα αποχωρήσουν εντελώς από την περιοχή στη δυτική όχθη του Δνείπερου ποταμού.

«Ξεκινήστε την απόσυρση των στρατευμάτων και λάβετε όλα τα μέτρα για να διασφαλίσετε την ασφαλή μεταφορά προσωπικού, όπλων και εξοπλισμού μέσω του ποταμού Δνείπερου» ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του υπουργού Αμυνας, Σεργκέι Σόιγκου, ο οποίος ανέθεσε το έργο στον στρατηγό Σουροβίκιν. Είχε προηγηθεί ενημέρωση του τελευταίου από τον επικεφαλής του τμήματος άμυνας στον τομέα αυτό.

Shoigu ordered to begin the withdrawal of troops from #Kherson across the Dnieper River.

Kherson and adjacent settlements cannot be fully supplied and function. It is proposed to take up defensive positions along the left bank of the Dnieper River, said General Surovikin. pic.twitter.com/iK6jM82nUY

— NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2022