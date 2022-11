Και τώρα πιάστε την! Η Άρσεναλ έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στην Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», πέρασε σαν… σίφουνας από την έδρα των «μπλε», επικράτησε (μόνο) με 1-0 και παρέμεινε στην κορυφή της Premier League δείχνοντας ότι θα το παλέψει όσο αντέξει κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «κανονιέρηδες» ήταν για άλλη μια φορά απολαυστικοί και έδειξαν ότι φέτος το… πράγμα είναι διαφορετικό. Με τον Μικέλ Αρτέτα να είναι ο βασικός «υπαίτιος» της εξέλιξης αυτής που παρουσιάζει η ομάδα του Λονδίνου.

Ο Ισπανός τεχνικός μάλιστα είναι από χθες και ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Άρσεναλ μετά από 150 αναμετρήσεις στον πάγκο της λονδρέζικης ομάδας. Ούτε καν ο Αρσέν Βενγκέρ δεν τον περνάει.

Σε αυτά τα 150 παιχνίδια, ο Αρτέτα μετράει στον πάγκο της Άρσεναλ 87 νίκες, αφήνοντας πίσω του στην 2η θέση τον Αλσατό τεχνικό με 82 νίκες.

Mikel Arteta is officially Arsenal’s most successful manager after 150 games.🥇 pic.twitter.com/rBN2xQFaSO

— Football Daily (@footballdaily) November 6, 2022