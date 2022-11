Το θέμα εκκρεμούσε τουλάχιστον από τα μέσα του 2014, αφότου η κοινοβουλευτική Επιτροπή Αναφορών στην Τουρκία ανακοίνωσε ότι είχε ολοκληρωθεί ο φάκελος του αιτήματος -με τη συλλογή 100.000 υπογραφών- για την μετατροπή της διαβόητης φυλακής του Ντιγιάρμπακιρ σε «μουσείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Τελικά έφτασε μέσα Οκτωβρίου του 2022 μέχρι οι τουρκικές αρχές να διατάξουν από τις εν λόγω εγκαταστάσεις τη μεταφορά των τελευταίων 270 κρατουμένων, εγκαίρως για την σπάνια επίσκεψη του προέδρου Ερντογάν στην κουρδικής πλειονότητας πληθυσμού επαρχία στα νοτιοανατολικά, την προτελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε, η γνωστή ως Στρατιωτική Φυλακή Νο. 5 του Ντιγιάρμπακιρ μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1980 -η οποία έγινε έκτοτε συνώνυμο φρικτών εγκλημάτων σε βάρος Κούρδων- θα μετατραπεί σε βιβλιοθήκη, κέντρο πολιτισμού και… ολίγον από μουσείο.

Σε μια συμβολική τελετή παράδοσης-παραλαβής από το υπουργείο Δικαιοσύνης στο Πολιτισμού και Τουρισμού, οι αρμόδιοι υπουργοί έκαναν λόγο για μια νέα εποχή, όπου η μνήμη για τα «λάθη του παρελθόντος» θα αποτρέπει την επανάληψή τους στο παρόν και στο μέλλον.

Προς τούτο επικαλέστηκαν δύο παραδείγματα, στο πρότυπο των οποίων θα βασιστεί η μετατροπή των φυλακών του Ντιγιάρμπακιρ σε πολιτιστικό κέντρο-μουσείο.

