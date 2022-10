Αυξάνεται η ηλικία των ασθενών που χρειάζονται bypass με την πάροδο του χρόνου, ανεβαίνοντας από τα 64 στα 68. Μαζί με την αύξηση της ηλικίας όμως, αυξάνεται και η συννοσηρότητα, με την υπέρταση να έχει τα πρωτεία και να ακολουθούν με διαφορά ο διαβήτης και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Όμως, παρά την επιδείνωση του προφίλ των ασθενών εξαιτίας των αυξανόμενων συννοσηροτήτων, ευτυχώς, η περιεγχηρητική θνησιμότητα δεν μεταβλήθηκε. Ο λόγος, είναι ότι αυξάνεται και η χρήση των αρτηριακών μοσχευμάτων από μαστικές και κερκιδικές αρτηρίες.

Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από τη μεγαλύτερη μελέτη για επεμβάσεις bypass που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες μελέτες διεθνώς, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στη Βαρκελώνη με τίτλο: «Changes in the Risk Profile and Outcomes of Patients Undergoing Isolated Coronary Artery Bypass Grafting: A 23-Year Analysis of Over 14000 Patients».

Στη μελέτη καταγράφηκαν συνολικά 14.235 επεμβάσεις bypass που διενεργήθηκαν από το 1997 έως το 2019 στο νοσοκομείο Υγεία, από όλες τις καρδιοχειρουργικές ομάδες του νοσοκομείου. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων που διατηρεί η Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, η οποία δημιουργήθηκε από τον Εντατικολόγο, Διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Υγεία Χαράλαμπο Πασκαλή.

Οι συγγραφείς της μελέτης, αναπληρωτής διευθυντής της Β’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής και αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων του Υγεία Γρηγόρης Παττακός και οι καθηγητές Καρδιοχειρουργικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Σταύρος Συμινελάκης, Χαράλαμπος Πασκαλής και Ιωάννης Γουδέβενος, ανέλυσαν στο πλαίσιο της έρευνας πολλές παράμετρους, όπως το κλινικό προφίλ των ασθενών, τις συννοσηρότητες που παρουσιάζουν, καθώς και βραχυπρόθεσμες επιπλοκές των επεμβάσεων αυτών και πώς αυτές μεταβάλλονται στην πάροδο του χρόνου.

Σύμφωνα με τη μελέτη:

Oι 14.235 ασθενείς υποβλήθηκαν σε μπαϊπάς εξαιτίας στηθάγχης ή εμφράγματος.

Οι ετήσιες επεμβάσεις μειώθηκαν από 1071 το 1997 σε 401 το 2019.

Η διάμεση ηλικία αυξήθηκε από 64 το 1997 σε 68 το 2017 και 66 το 2019.

Το μέσο κλάσμα εξώθησης μειώθηκε από 49,57% το 1997 σε 46,38% το 2019.

Ο μέσος αριθμός μοσχευμάτων παράκαμψης μειώθηκε από 3,02 το 1997 σε 2,88 το 2019.

Η κρεατινίνη αυξήθηκε ελαφρά από το μέσο όρο 1,09 το 1997 σε 1,10 το 2019.

Η υπέρταση αυξήθηκε επίσης με το 48,6% των ασθενών το 1997 να είναι υπερτασικοί έναντι 82,2% το 2019.

Το ποσοστό των ασθενών που είναι άνδρες αυξήθηκε επίσης από 85% το 1997 σε 89% το 2019.

Το ποσοστό των ενεργών καπνιστών αυξήθηκε από 37,4% το 1997 σε 55,2% το 2019.

Το ποσοστό των διαβητικών ασθενών αυξήθηκε από 35,3% το 1997 σε 43,5% το 2019.

Το ποσοστό των ασθενών με ΧΑΠ μειώθηκε από 3,3% το 1997 σε 3,0% το 2019.

Η περιφερική αρτηριακή νόσος δεν άλλαξε σημαντικά κατά τη διάρκεια των ετών με 6,6% των ασθενών το 1997, σε 5,1% το 2018 και 3% το 2019.

Το ιστορικό προηγούμενου εγκεφαλικού επεισοδίου μειώθηκε ελαφρά από 3,8% το 1997 σε 2,0% το 2019.

Ο χρόνος καρδιοπνευμονικής παράκαμψης αυξήθηκε από μέσο όρο 93 λεπτών σε 110,9 λεπτά.

Ο χρόνος εγκάρσιου σφιγκτήρα αυξήθηκε από μέσο όρο 54,2 λεπτών σε 76,3 λεπτά.

Η χρήση του μοσχεύματος αριστερής εσωτερικής μαστικής αρτηρίας αυξήθηκε από 90,4% το 1997 σε 94% το 2019.

Η χρήση αμφοτερόπλευρης μεταμόσχευσης μαστικών αρτηριών αυξήθηκε από 0,2% το 1997 σε 21,8% το 2019.

Η χρήση μοσχευμάτων ακτινικής αρτηρίας αυξήθηκε από μηδενική το 1997 σε 40,9% το 2019.

Όπως επισημάνθηκε από τη διοίκηση του νοσοκομείου, «η δημοσίευση της μελέτης κατατάσσει το Υγεία στην κορυφή των ελληνικών νοσοκομείων για επεμβάσεις bypass και επιβεβαιώνει τη μακρά παράδοση και εξειδίκευση του Υγεία στον τομέα των παθήσεων της καρδιάς, πρωτοστατώντας, τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, με δεκάδες πρωτοποριακές επεμβάσεις, μερικές των οποίων μοναδικές για τη χώρα μας».