«Το φαινόμενο των ναρκωτικών στη χώρα είναι παλιό», παραδέχθηκε τις προάλλες σε δημόσια εκδήλωση ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ιράκ, Κασίμ αλ-Αράζι, «όμως εσχάτως έχει κλιμακωθεί και στοχεύει τη νεολαία».

Έκρουσε, δε, το καμπανάκι του κινδύνου για μια «σημαντική και επικίνδυνη» κατάσταση, καθώς η πολύπαθη χώρα της Μέσης Ανατολής παγιώνεται ως περιφερειακός κόμβος ναρκωτικών.

Τεράστιες ποσότητες διακινούνται καθημερινά από και προς τα πορώδη σύνορά της. Στα εδάφη της, τα ποσοστά τοξικοεξάρτησης έχουν χτυπήσει «κόκκινο».

Ολόκληρες γενιές εξαθλιωμένων από τους πολέμους στο Ιράκ και από το χάος που αυτοί άφησαν πίσω τους βρίσκονται σήμερα στη δίνη μιας επιδημίας εθισμού και μιας κρίσης απελπισίας.

Τα υψηλότερα ποσοστά αναφέρεται ότι καταγράφονται στις τάξεις των νέων ηλικίας 15-35 ετών, κυρίως στη Βαγδάτη και στις κεντρικές και νότιες επαρχίες του Ιράκ.

Κοινός παρονομαστής είναι η έλλειψη προοπτικής για το μέλλον, στο φόντο κοινωνικών ανισοτήτων, ενός προβληματικού εκπαιδευτικού συστήματος και υψηλών ποσοστών ανεργίας.

Ο δημόσιος τομέας είναι στο χείλος της κατάρρευσης, η διαφθορά εκτεταμένη, οι ευκαιρίες στις πόλεις περιορισμένες. Ακόμη λιγότερες είναι αυτές που προσφέρονται πια στην ιρακινή ύπαιθρο.

Μπροστά σε αυτό το πολυεπίπεδο αδιέξοδο, ολοένα και περισσότεροι επιχειρούν να «αποδράσουν» μέσα από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Βρίσκονται εξάλλου παντού γύρω τους.

Το γεγονός ότι η τοξικοεξάρτηση είναι ποινικό αδίκημα στο Ιράκ κάθε άλλο πάρα δείχνει να τους αποθαρρύνει.

Drug dealers trying to smuggle narcotics (Captagon pills) to Iraq through Anbar the former ISIS hotbed caught by Iraqi security and Hashd forces pic.twitter.com/dcuq0cGGAL

— iQ MidEast Update (@IqMidEastUpdate) August 16, 2022