Ένα τρομερός και ψυχωμένος Ολυμπιακός μετά την Βαρκελώνη κατάφερε να «αλώσει» και την Μαδρίτη, πετυχαίνοντας έτσι το 3Χ3 στην Euroleague. Για να το καταφέρει αυτό, ωστόσο χρειάστηκε να βγει μπροστά ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος με μια εξαιρετική προσποίηση, άδειασε τον Ταβάρες για να πετύχει το καλάθι της νίκης, τρία δεύτερα πριν το φινάλε.

Ο Σλούκας (14π., 7 ασίστ) δεν είχε μόνο το νικητήριο καλάθι της ομάδας του Πειραιά, αλλά και άλλους κρίσιμους πόντους (2/2 βολές για το 87-85 και λέι απ για το 84-83) για την τρίτη νίκη του Ολυμπιακού σε ισάριθμα ματς στη EuroLeague.

Το φινάλε του αγώνα βρήκε τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αγκαλιάζει τον Σλούκα και να πανηγυρίζουν μαζί τη μεγάλη νίκη, σε μια πολύ δυνατή στιγμή.

.@olympiacosbc maintained a perfect record, 3-0 as they Greek side beat @RMBaloncesto on the road in Round Three

Highlights… pic.twitter.com/ouWgZZfx1e

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 19, 2022