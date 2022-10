Έντεκα παιδιά έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη το βράδυ στο ναυάγιο του σκάφους στο οποίο επέβαιναν στην Καμπότζη και τρεις άνθρωποι, οι δύο ιδιοκτήτες του και χειριστής του ηλικίας 15 ετών, συνελήφθησαν, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Το μικρό σκάφος, το οποίο μετέφερε παιδιά ηλικίας 12 ως 15 ετών που επέστρεφαν από μάθημα αγγλικών, βυθίστηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στον ποταμό Μεκόνγκ, στην επαρχία Κάνταλ, στη νοτιοανατολική Καμπότζη, σε απόσταση περίπου πενήντα μέτρων από την όχθη του ποταμού.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην γενική αστυνομική διεύθυνση του Κάνταλ για ανάκριση, δήλωσε στο AFP ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας Αμ Του. «Μπορεί να τους ασκηθεί δικαστική δίωξη. Εξετάζουμε τις κατηγορίες που μπορούν να τους απαγγελθούν», σημείωσε.

New Post: At least 9 students in Cambodia perish as a boat capsizes https://t.co/cjZS9ShYG5 pic.twitter.com/AK3ZEaCRPL

Οι αρχές σταμάτησαν σήμερα το πρωί τις έρευνες για επιζώντες με τον τελικό απολογισμό του ναυαγίου να ανέρχεται σε 11 νεκρούς και σε 4 διασωθέντες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται δύο χειριστές του σκάφους και δύο μαθητές.

Eight children have been found dead and three others are still missing after a tragic boat sinking in Kandal province.#VODEnglishhttps://t.co/h8447cuNzr

— VOD English (@VOD_English) October 14, 2022