Ένας στρατιώτης που συμμετείχε στην πομπή που φρουρούσε το φέρετρο στην κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ, καθώς μεταφερόταν σε άμαξα από το Αβαείο του Ουέστμινστερ, εντοπίστηκε νεκρός.

Πρόκειται για τον 18χρονο στρατιώτη Τζακ Γουίλιαμς και την είδηση την γνωστή η ίδια η μητέρα του.

Η μητέρα του άτυχου 18χρονου δημοσίευσε μια φωτογραφία του γιου της, και έγραψε σε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στο Facebook: «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έλεγα αυτό, αλλά εμείς ως οικογένεια είμαστε όλοι συντετριμμένοι με τον ξαφνικό θάνατο του υπέροχου γιου μας Τζακ Γουίλιαμς».

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, αστυνομικοί και οι πρώτες βοήθειες έτρεξαν στους στρατώνες στο Knightsbridge, στο κέντρο του Λονδίνου, αφού σήμανε συναγερμός στις 15:48 την Τετάρτη (28/9). Όταν έφτασαν στο σημείο, διαπιστώθηκε ο θάνατος του 18χρονου.

