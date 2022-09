Ένας ένοπλος τέθηκε σήμερα υπό κράτηση αφού άνοιξε πυρ σε στρατολογικό κέντρο στην περιφέρεια Ιρκούτσκ της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ο ένοπλος, ο οποίος φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λέει σε αστυνομικούς πως είναι ο 25χρονος Ρουσλάν Ζίνιν, άνοιξε πυρ σε στρατολογικό κέντρο της πόλης Ουστ-Ιλίμσκ. Σε άλλο βίντεο φαίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον μία φορά μέσα στο στρατολογικό κέντρο.

Το Ρόιτερς πάντως μεταδίδει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τα βίντεο.

Video of a Russian man opening fire and killing the military commandant in a draft centre in the city of Úst-Ilimsk in Irkutsk region. The military commandant was the head of the local draft committee. He has died, according to reports. pic.twitter.com/knnWNJxE9Y

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) September 26, 2022