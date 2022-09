Αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν την Κυριακή με πολίτες που αντιτίθενται στην επιστράτευση στη νότια ρωσική περιοχή Νταγκεστάν, σε μια ακόμη ένδειξη της δυσαρέσκειας για την απόφαση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να στείλει εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον άνδρες να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Η πρώτη επιστράτευση της Ρωσίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, την οποία ανακοίνωσε ο Πούτιν την Τετάρτη, έχει προκαλέσει διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις σε όλη τη Ρωσία. Η δημόσια οργή δείχνει ιδιαίτερα έντονη σε φτωχές εθνοτικές μειονότητες, όπως το Νταγκεστάν, μια περιοχή όπου πλειοψηφούν οι μουσουλμάνοι, η οποία βρίσκεται στις ακτές της Κασπίας στον βόρειο Καύκασο.

Δεκάδες βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αψιμαχίες μεταξύ κατοίκων με την αστυνομία στην περιφερειακή πρωτεύουσα Μαχατσκαλά, καθώς διαδηλωτές φώναζαν «όχι στον πόλεμο».

🚨#Dagestan: People have demanded that Putin’s fascist regime release all arrested protesters. They set a 1-hour deadline from 10:09PM local time, and said they will start setting everything on fire if the demand is not met. Current time 10:34PM. pic.twitter.com/7vHwYVS1E6 — Igor Sushko (@igorsushko) September 25, 2022

Ένα από τα βίντεο εμφανίζει ομάδα γυναικών να απωθούν έναν αστυνομικό, ενώ άλλα καταγράφουν βίαιες συγκρούσεις με αστυνομικούς να κάθονται πάνω σε διαδηλωτές, καθώς η αστυνομία προσπάθησε να προβεί σε συλλήψεις.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τη γνησιότητα των βίντεο, τα οποία διαδόθηκαν ευρέως σε ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα την Κυριακή, αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα όταν δεκάδες διαδηλωτές σε χωριό στο Νταγκεστάν απέκλεισαν κεντρικό δρόμο σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια σε αστυνομικούς που φέρεται να πήγαιναν να δώσουν φύλλα πορείας σε περισσότερους από 100 άνδρες από το χωριό των 8.000 κατοίκων.

Civil unrest in #Dagestan stemming from Putin’s #mobilization is brewing.

Cop: «Ukraine attacked Russia»

Woman: «It’s Russia that attacked Ukraine» pic.twitter.com/xG40pKULaQ — Igor Sushko (@igorsushko) September 25, 2022

Το Νταγκεστάν έχει ήδη πληρώσει βαρύ ανθρώπινο τίμημα κατά τη διάρκεια του επτάμηνου πολέμου. Σύμφωνα με καταμέτρηση της ρωσικής υπηρεσίας του BBC, τουλάχιστον 301 στρατιώτες από το Νταγκεστάν έχουν σκοτωθεί – περισσότεροι από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ρωσική περιοχή, δέκα φορές πάνω από τον αριθμό των θανάτων από τη Μόσχα, η οποία έχει πέντε φορές μεγαλύτερο πληθυσμό.

Protests in Dagestan are getting more violent. The Russian regime faces here the strongest pushback so far. We are just two steps away from something big. #Dagestan #Russia #Ukraine pic.twitter.com/LbkA4Gwtnx — (((Tendar))) (@Tendar) September 25, 2022

Το υπουργείο Άμυνας, το οποίο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι σχεδόν 6.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από τις 24 Φεβρουαρίου, δεν έχει δώσει απολογισμό των θυμάτων ανά περιφέρεια.

Συλλήψεις

Οι μη εξουσιοδοτημένες συγκεντρώσεις είναι παράνομες σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία και είναι σπάνιες εκτός μεγάλων πόλεων.

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν τεθεί υπό κράτηση σε συγκεντρώσεις κατά της επιστράτευσης, την οποία το Κρεμλίνο αποκαλεί «μερική κινητοποίηση», σύμφωνα με την μη κυβερνητική οργάνωση OVD-Info, η οποία παρακολουθεί τις διαδηλώσεις και παρέχει νομική βοήθεια σε όσους κρατούνται.

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την οργή των πολιτών, ο κυβερνήτης του Νταγκεστάν Σεργκέι Μελίκοφ δήλωσε ότι «έγιναν λάθη» στην εκτέλεση της επιστράτευσης.

Υπήρξαν εξάλλου από όλη τη Ρωσία για επιστράτευση ανθρώπων χωρίς στρατιωτική θητεία, ακόμα και γονείς μικρών παιδιών, αν και η Μόσχα διαβεβαίωσε πως θα διορθώσει τυχόν λάθη.

