Οι ΗΠΑ θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις προειδοποιήσεις της Μόσχας για τους κινδύνους περαιτέρω κλιμάκωσης όσον αφορά τη σύγκρουση στην Ουκρανία, σημείωσε σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριαμπκόφ, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Σχολιάζοντας την πιθανότητα να συναντηθεί ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ριαμπκόφ σημείωσε ότι δεν θα υπάρξουν συναντήσεις καθώς οι δύο πλευρές «δεν έχουν τίποτα να συζητήσουν».

(Reuters) – The United States should take into account Moscow’s warnings on risks of further escalation around the conflict in Ukraine, Russia’s state-run news agency RIA Novosti cited Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov as saying on Friday.

