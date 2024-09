Οι ΗΠΑ δεν έχουν πρόθεση να αποσύρουν, τουλάχιστον σύντομα, πυραυλικό σύστημα μέσου βεληνεκούς το οποίο ανέπτυξαν νωρίτερα φέτος στις Φιλιππίνες, παρά τα πιεστικά αιτήματα της Κίνας περί αυτού, και δοκιμάζεται το ενδεχόμενο χρήσης του σε περίπτωση σύρραξης στην περιφέρεια, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πηγές του ενημερωμένες για τις προθέσεις της Ουάσιγκτον και της Μανίλας.

Το σύστημα Typhon, το οποίο εκτοξεύει πυραύλους κρουζ ικανούς να πλήξουν στόχους στην Κίνα, μεταφέρθηκε στο αρχιπέλαγος στο πλαίσιο κοινών γυμνασίων την άνοιξη, όπως είχε ανακοινωθεί από τις δυο χώρες τότε. Παραμένει εκεί έκτοτε.

Οι Φιλιππίνες, νότιος γείτονας της Ταϊβάν, έχουν πλέον σημαντικό ρόλο στη στρατηγική των ΗΠΑ στην Ασία. Θα μετατρέπονταν σε σημαντικό ενδιάμεσο σταθμό για την ανάπτυξη δυνάμεων σε περίπτωση απαιτείτο να προσφερθεί υποστήριξη στην Ταϊβάν — σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας στη νήσο.

Τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία καταδίκασαν την ανάπτυξη του συστήματος στην περιοχή, κατηγορώντας τις ΗΠΑ πως πυροδοτούν κούρσα εξοπλισμών.

