Η Νιλουφάρ Χαμεντί, η δημοσιογράφος που είχε μεταβεί στο νοσοκομείο όπου βρισκόταν σε κώμα η Μαχσά Αμινί και συνέβαλε στην γνωστοποίηση της είδησης του θανάτου της συνελήφθη από τις αρχές του Ιράν, όπως ανέφερε στο Telegram η εφημερίδα Shargh, για την οποία εργάζεται.

#Iran : Nilufar Hamedi – journalist with Shargh newspaper – has reportedly been arrested as protests over #Mahsa_Amini spread to more than 80 cities & towns – & state tv says 17 people so far have been killed #نیلوفر_حامدی #مهسا_امینی pic.twitter.com/o2F2GN9MbN

— sebastian usher (@sebusher) September 22, 2022