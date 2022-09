Εικόνες σοκ έρχονται από την Κολομβία. Πριν από τη σέντρα του μεγάλου ντέρμπι ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε Μεδεγίν και την Ατλέτικο Νασιονάλ οπαδοί των δυο ομάδων ξεχύθηκαν στους δρόμους με… πολεμικά εφόδια.

Οπαδοί των δύο ομάδων της Κολομβίας φαίνεται πως έδωσαν «ραντεβού θανάτου», καθώς εμφανίστηκαν στη μέση του δρόμου με πιστόλια και σπαθιά.

Οι εικόνες από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής είναι πρωτόγνωρες, με τους χούλιγκαν να προκαλούν χάος και πανικό στους δρόμους.

Παρά το εκρηκτικό κλίμα που επικρατούσε στα στενά του Μεδεγίν, το ματς διεξήχθη κανονικά. Για την ιστορία, η Ιντεπεντιέντε επικράτησε της Νασιονάλ με το εντυπωσιακό 4-3.

Before the match, there were clashes in which a machetes and even 1 gun were used. pic.twitter.com/BjeUuUbI5h

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) September 5, 2022