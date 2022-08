Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα στο εμπορικό κέντρο στην πόλη Μάλμε όπως ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία.

«Σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο εμπορικό κέντρο Emporia στο Μάλμε», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωση που εξέδωσε. «Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο και η περιοχή έχει αποκλειστεί», πρόσθεσε.

Στην ανακοίνωση δεν δίνεται καμία άλλη πληροφορία για το συμβάν αυτό.

Σύμφωνα με αναφορές τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν.

Το εμπορικό κέντρο έχει εκκενωθεί.

Active Shooter reported At Emporia Shopping Center in Malmo, Sweden The Mall Is Currently Evacuating. 2 injured. https://t.co/nNoSRuPKia pic.twitter.com/uETMvwxq8r

⚡BREAKING NEWS⚡

Unidentified #gunman opens fire at shopping center in Malmo, #Sweden, at least two people injured, visitors being evacuated.#BREAKING

🚨TELEGRAM – https://t.co/jusO4FsEQk pic.twitter.com/MeLgFMhJZN

— Intel Republic (@IntelRepublic) August 19, 2022