Να κατευθύνει τους συμμάχους της και δη τις χώρες που χαρακτηρίζονται ως «κράτη δορυφόροι» της Άγκυρας προς την αναγνώριση των κατεχομένων επιχειρεί η Τουρκία, επί σειρά ετών. Και αν η επίσημη αναγνώριση χαρακτηρίζεται ένα εξαιρετικά δύσκολο βήμα οι σχέσεις που δίνουν επίφαση «νομιμότητας» στις κατοχικές Αρχές και στέλνουν μηνύματα για το μέλλον ίσως είναι πιο εύκολες.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ πραγματοποίησε την Τρίτη στο Ικόνιο συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του ψευδοκράτους ο Τατάρ συναντήθηκε με τον Αζέρο Πρόεδρο στο περιθώριο της Τελετής Έναρξης της 6ης Ισλαμικής Αλληλεγγύης.

«Ο Τατάρ είχε συνάντηση με τον Αλίεφ, ο οποία διήρκησε περίπου 40 λεπτά. Κατά την συνάντηση ενημέρωσε τον Αλίεφ για την Κύπρο και είπε ότι ακολουθούν μια πολιτική σε αρμονία με την Τουρκία», αναφέρει ανακοίνωση, όπως μεταδίδει το sigmalive.

Αν και δεν υπήρχαν διακριτικά με σημαίες στην συνάντηση, στα τουρκικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζεται ως συνάντηση των «δυο προέδρων» του Αζερμπαϊτζάν και της «ΤΔΒΚ» σε μια προσπάθεια αναβάθμισης του ψευδοκράτους. Το παρών του στη συνάντηση έδωσε μάλιστα και ο Ερντογάν.

Σε φωτογραφίες που ανέβηκαν στο διαδίκτυο φαίνεται ο Τατάρ να κάθεται στο ίδιο τραπέζι μεταξύ άλλων με τον Ενρτογάν, τον Αλίεφ, τον Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό Μουχάμεντ Στίγιε, τον Aλβανό Πρωθυπουργό Εντι Ράμα και τoν Yπουργό Αθλητισμού της Σαουδικής Αραβίας.

Aξιοσημείωτο το γεγονός ότι την συνάντηση καταδίκασε σε ανακοίνωση η Αρμενική Εθνική Επιτροπή σε ανακοίνωσή της στο twitter.

«Το ANCA καταδικάζει τον Πρόεδρο του Aζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφπου εξομαλύνει την εισβολή της Τουρκίας το 1974 και τη συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τρίτου της Κύπρου , συναντώντας τον επικεφαλής της παράνομης στρατιωτικής δύναμης κατοχής της Άγκυρας Ερσίν Τατάρ».

