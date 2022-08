Γκέι ζευγάρι καταγγέλλει πως έπεσε θύμα επίθεσης από ομάδα εφήβων καθώς περπατούσε σε δρόμο της Ουάσινγκτον την Κυριακή. Οι δράστες τους εξύβρισαν, χυδαιότατα, ενώ δέχθηκαν και σωματική βία.

«Ένας ήρθε καταπάνω μου και με γρονθοκόπησε στη γνάθο, χρειάστηκα τρία ράμματα» επεσήμανε ο Antonio στο NBC News4 Washington, όπου έκανε δηλώσεις ζητώντας να μην χρησιμοποιηθεί το επίθετό του. Και ο σύντροφός του χτυπήθηκε, αλλά έχει κάποιους μώλωπες.

Διαβάστε επίσης: Αρραβωνιάστηκε ο σχεδιαστής Ζακ Πόζεν με τον χορευτή μπαλέτου, Χάρισον Μπολ

Το θύμα επεσήμανε πως είναι εξοργισμένος με την «άγνοια» όσων έκαναν την επίθεση. Η δήλωσή του αφορά μερικά απ΄τα όσα είπαν οι δράστες σε βάρος τους. Ειδικότερα, ένας εξ αυτών τους αποκάλεσε «ευλογιά των πιθήκων», ενώ ήταν πολλά αυτά που ακούστηκαν για τη σεξουαλικότητά τους.

«Δεν σοκάρομαι», παραδέχθηκε, ωστόσο. «Νομίζω πως είναι αποτέλεσμα μίας συζήτησης που γίνεται εδώ και μήνες αλλά και χρόνια αναφορικά με τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας».

I am extremely disturbed by the reported hate crime that happened in DC this weekend, and I send my support to the victims.

It is our collective responsibility to understand the role we each play in building a safer community for all who live in and visit DC.

My full statement: pic.twitter.com/cMNcPXDH3U

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) August 9, 2022