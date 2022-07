Μία ακόμη έκρηξη σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων σε ρωσόφιλη περιοχή της Ουκρανίας, ξέσπασε μετά από ουκρανικό χτύπημα.

Η περιοχή αυτή που υποστηρίζεται από την Ρωσία βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Ουκρανίας.

Η μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην περιοχή Μπουντιονόφσκι της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντανιέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, έπειτα από πλήγματα με πυροβολικό και άλλα όπλα από τον ουκρανικό στρατό, διαπίστωσε δημοσιογράφος του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS.

Δεν αναφέρθηκαν θάνατοι ούτε τραυματισμοί μέχρι στιγμής εξαιτίας της πυρκαγιάς, που φθάνει σε ύψος δεκάδων μέτρων, κατά το πρακτορείο.

Πάντα σύμφωνα με το TASS, νωρίτερα η περιοχή βομβαρδίστηκε με 3 οβίδες του πυροβολικού 155 χιλιοστών, 15 πυραύλους Γκραντ και 12 οβίδες 152 χιλιοστών.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες που μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο με ανεξάρτητο τρόπο.

An oil facility is reportedly on fire in the Budonivskyi district of Russian-occupied Donetsk. https://t.co/tHwWcGLU2dhttps://t.co/HQHCzq61DA pic.twitter.com/EWAoMo8nQM

— Rob Lee (@RALee85) July 25, 2022