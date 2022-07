Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ κατηγόρησε την Ρωσία για την πραγματοποίηση της «καταδικαστέας» πυραυλικής επίθεσης κατά του λιμανιού της Οδησσού, την επομένη της υπογραφής της συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης για την επανάληψη των εξαγωγών σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια.

«Η επίθεση κατά κρίσιμου στόχου για την εξαγωγή των σιτηρών μία ημέρα μετά την υπογραφή των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης είναι ιδιαιτέρως καταδικαστέα και δείχνει για μία ακόμη φορά την απόλυτη περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών δεσμεύσεων εκ μέρους της Ρωσίας», έγραψε ο Ζοζέπ Μπορέλ στο Twitter.

EU strongly condemns Russian missile strike on Odesa’s seaport. Striking a target crucial for grain export a day after the signature of Istanbul agreements is particularly reprehensible & again demonstrates Russia’s total disregard for international law & commitments#StopRussia

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 23, 2022