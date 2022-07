Με νέα απόφασή της, η Βουλή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής «πέρασε» τη μία από τις δύο τροπολογίες για την απαγόρευση αναβάθμισης των F-16 ή της πώλησης νέων μαχητικών στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την τροπολογία, απαγορεύεται η πώληση νέων F-16, κιτ εκσυγχρονισμού και αναβαθμισμένης τεχνολογίας, όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και σε κάθε χώρα που σχετίζεται με τη γείτονα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επόμενο κοινοβουλευτικό στάδιο ειναι η υπερψήφισή της από την ολομέλεια της Βουλής, κάτι που εκτιμάται ότι θα γίνει έως το τέλος Ιουλίου.

Ωστόσο, η τροπολογία αφήνει ένα «παραθυράκι» που επιτρέπει στον Αμερικανό πρόεδρο να ξεπεράσει τους περιορισμούς που διατυπώνονται εάν πιστοποιήσει στο Κογκρέσο ότι κάτι τέτοιο είναι προς το ζωτικό συμφέρον εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Επιπλέον, υπάρχει ο όρος οτι θα πρέπει να δοθεί αναλυτική περιγραφή των μέτρων που λαμβάνονται για να διασφαλιστεί ότι τα F-16, σε περίπτωση που παραχωρηθούν, δεν χρησιμοποιούνται για υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία, που θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, αναφέρει τα εξής:

Ο Πρόεδρος (των ΗΠΑ) δεν μπορεί να πωλήσει ή να εγκρίνει άδεια για την εξαγωγή νέων αεροσκαφών F-16 ή τεχνολογίας αναβάθμισης F-16 ή κιτ εκσυγχρονισμού σύμφωνα με οποιαδήποτε αρχή που προβλέπεται από τον νόμο περί ελέγχου εξαγωγών όπλων (22 U.S.C. 2751 κ.ε.) στην κυβέρνηση της Τουρκίας ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή όργανο της Τουρκίας, εκτός εάν ο Πρόεδρος (των ΗΠΑ) παράσχει στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και στις επιτροπές Άμυνας του Κογκρέσου πιστοποίηση ότι:

Αυτή η μεταφορά είναι προς το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών και λεπτομερή περιγραφή των συγκεκριμένων μέτρων που έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τέτοια F-16 δεν χρησιμοποιούνται από την Τουρκία για επαναλαμβανόμενες μη εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα.

Οι δύο τροπολογίες κατατέθηκαν από τους βουλευτές Κρις Πάππας και Φρανκ Παλόν.

«Οι τουρκικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και οι ένοπλες υπερπτήσεις πάνω από νησιά του Αιγαίου έχουν φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα, δημιουργώντας μια πραγματική απειλή για την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή», επισημαίνεται στην επιστολή.

Σταθερός στην άποψή του για τη μη πώληση νέων F-16 στην Τουρκία παραμένει ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Άντριου Ντεζιντέριο, συντάκτης του Politico για θέματα εθνικής ασφάλειας και διπλωματίας των ΗΠΑ, σε συζήτηση που είχε με τον Μενέντεζ, ο Αμερικανός γερουσιαστής του κατέστησε σαφές ότι «δεν σκοπεύει να υποχωρήσει από την αντίθεσή του για την πώληση F-16 στην Τουρκία».

