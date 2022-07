Ο αντιφρονών κινηματογραφιστής Τζαφάρ Παναχί, που τιμήθηκε με τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου το 2015, συνελήφθη σήμερα στο Ιράν, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ο Παναχί, 62 ετών, είναι ένας από τους πιο βραβευμένους Ιρανούς κινηματογραφιστές: έχει λάβει το βραβείο σεναρίου στις Κάννες στο 2018 για τα “Τρία πρόσωπα”, τρία χρόνια μετά τη Χρυσή Άρκτο για το “Ταξί στην Τεχεράνη”.

Αντιφρονών καλλιτέχνης, καταδικάστηκε το 2010 σε φυλάκιση έξι χρόνων και 20ετή απαγόρευση να σκηνοθετεί ή να γράφει ταινίες, να ταξιδεύει ή να μιλάει στα ΜΜΕ, με την κατηγορία της “προπαγάνδας κατά του καθεστώτος” επειδή υποστήριξε το κίνημα διαμαρτυρίας του 2009 κατά της επανεκλογής του υπερσυντηρητικού Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ στην προεδρία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Συνέχισε ωστόσο να ζει και να εργάζεται στο Ιράν. “Ο Τζαφάρ Παναχί συνελήφθη σήμερα (Δευτέρα 11/7) κατά την άφιξή του στην εισαγγελία της Τεχεράνης προκειμένου να παρακολουθήσει την υπόθεση ενός άλλου σκηνοθέτη, του Μοχαμάντ Ρασουλόφ”, ο οποίος κρατείται από την Παρασκευή, ανέφερε το Mehr.

Ο Ρασουλόφ και ο συνάδελφός του Μοσταφά Αλεαμάντ συνελήφθησαν από τις αρχές για “διατάραξη της δημόσιας τάξης”. Κατηγορήθηκαν ότι ενθάρρυναν τις διαδηλώσεις μετά την κατάρρευση ενός κτιρίου που προκάλεσε 43 θανάτους τον Μάιο στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

“Εξακολουθούν να μην υπάρχουν πληροφορίες για τους λόγους της σύλληψης του Παναχί, τη σχέση του με την υπόθεση του Ρασουλόφ ή με άλλα πρόσωπα που συνελήφθησαν την προηγούμενη εβδομάδα”, διευκρίνισε το Mehr.

