Ο δημοτικός σύμβουλος Αλεξέι Γκορίνοφ καταδικάστηκε σήμερα σε ποινή φυλάκισης επτά ετών για την κριτική που άσκησε στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Είναι η πρώτη περίπτωση που κάποιος οδηγείται στη φυλακή βάσει του νέου νόμου για διασπορά «ψευδών πληροφοριών», δήλωσε ένας δικηγόρος επικριτής του Κρεμλίνου.

Ο Αλεξέι Γκορίνοφ, μέλος του δημοτικού συμβουλίου της συνοικίας Κρασνοσέλσκι, δήλωσε κατά την συνεδρίαση του συμβουλίου στις 15 Μαρτίου, όπου συζητήθηκε ένας διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά, ότι η Ρωσία διεξάγει επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

«Τι είδους διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής μπορούμε να συζητήσουμε για την Ημέρα του Παιδιού όταν έχουμε παιδιά που πεθαίνουν κάθε μέρα;», είχε πει στη συνεδρίαση, η καταγραφή της οποίας είχε αναρτηθεί στο YouTube.

Ο Γκορίνοφ συνελήφθη βάσει του άρθρου 207.3 του ποινικού κώδικα, που ψηφίστηκε λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, που θεωρεί παράνομη την «σκόπιμη διάδοση ψευδών πληροφοριών για τον ρωσικό στρατό», οι οποίες ορίζονται ως πληροφορίες που αποκλίνουν από τις επίσημες αναφορές.

⚡️Moscow municipal councillor sentenced to 7 years in prison for speaking out about war in Ukraine.

A Moscow court sentenced Aleksey Gorinov to seven years in prison for disseminating «knowingly false information» about the Russian army.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 8, 2022