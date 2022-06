Σοκ και αποτροπιασμός στο Μαλάουι. Ο 22χρονος Αλμπίνος Macdonald Masumbuka δολοφονήθηκε από τον ίδιο του τον αδελφό, ο οποίος στη συνέχεια πούλησε τα μέλη του σώματός του ως γούρια.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη τον Φεβρουάριο του 2018, με το θύμα να αναφέρεται αρχικά ως αγνοούμενο. Έναν μήνα αργότερα, οι αρχές εντόπισαν τον κορμό και το κεφάλι του ενώ είχαν αφαιρεθεί τα χέρια και τα πόδια του.

Ο δολοφόνος – αδερφός, με το πρόσχημα ότι του είχε βρει μια γυναίκα για να την παντρευτεί, παρέσυρε τον 22χρονο σε μία τοποθεσία και με τη βοήθεια ακόμη τεσσάρων ατόμων του αφαίρεσε τη ζωή.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Μαλάουι τον καταδίκασε χθες, Τετάρτη 29 Ιουνίου, σε ισόβια κάθειρξη με καταναγκαστική εργασία. Επίσης, καταδικάστηκαν ο καθολικός ιερέας Thomas Muhosha, ένας βοτανολόγος, ένας αστυνομικός και άλλοι δύο άνδρες.

«Ο Macdonald προδόθηκε από εκείνους που εμπιστευόταν, δηλαδή τον αδελφό του, τον ιερέα και τον αστυνομικό», ανέφερε ο διευθυντής της εισαγγελίας.

