Δυνάμεις της Ουκρανίας που υπερασπίζονται τη Ζολότε και τη Χίρσκε διατρέχουν κίνδυνο να περικυκλωθούν από τα ρωσικά στρατεύματα, σύμφωνα με τους ουκρανούς στρατηγούς (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter/@Now_in_Ukraine).

«Στην κατεύθυνση Τόσκιβκα – Πιντλίσνε, ο εχθρός κατέλαβε τους οικισμούς Πιντλίσνε και Μίρνα Ντολίνα», ανέφερε το ουκρανικό γενικό επιτελείο μέσω Facebook. Οι ρωσικές δυνάμεις προέλασαν επίσης κοντά στη Χίρσκε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

East: #Russians attack east of #Myrna #Dolyna and northeast of #Vrubivka to eventually meet in the middle and completely cut off #Zolote and #Hirske. #Russians are also attacking #Zolote from two sides to potentially cut off the remaining #ZSU forces.

(map isn’t ours)#Ukraine pic.twitter.com/i4Owe6qsR1

