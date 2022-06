Πολιτικός «σεισμός» στη Γαλλία. Η παράταξη του Εμανουέλ Μακρόν «Μαζί» απέτυχε να πάρει την αυτοδυναμία στην Εθνοσυνέλευση μετά τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα exit poll, το «Μαζί» καταλαμβάνει 230 έδρες στο κοινοβούλιο (από τις 224 στην πρώτη εκτίμηση). Για την αυτοδυναμία χρειαζόταν 289 έδρες. Το 2017 η παράταξη του Μακρόν είχε κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία με 308 έδρες.

Η γαλλική κυβέρνηση θα απευθυνθεί σε όλα τα μετριοπαθή κόμματα ώστε να εξασφαλίσει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, αφού η παράταξη του Γάλλου προέδρου έχασε την απόλυτη πλειοψηφία στον σημερινό, δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Ολιβιά Γκρεγκουάρ.

«Προσεγγίζουμε εκείνους που θέλουν να πάνε τη χώρα μπροστά», επισήμανε. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, ο Εμανουέλ Μακρόν θα κληθεί να σχηματίσει μια συμμαχική κυβέρνηση, με τους δεξιούς Ρεπουμπλικανούς να είναι το υποψήφιο κόμμα για συνεργασία με το «Μαζί» του Γάλλου προέδρου.

Με βάση τα exit poll, αυτοί θα καταλάβουν 76 θέσεις (αντί για 78 που κέρδιζαν στην πρώτη εκτίμηση). Στις προηγούμενες εκλογές είχαν κερδίσει 101 έδρες.

Ωστόσο, ο Κριστιάν Ζακόμπ, ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων, δήλωσε απόψε ότι το κόμμα του θα παραμείνει στην αντιπολίτευση, αφού η παράταξη του Γάλλου προέδρου έχασε την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Το ενδεχόμενο να συνεχίσει ο Μακρόν με κυβέρνηση μειοψηφίας δεν αποκλείεται, ωστόσο τα περιθώρια κινήσεων για τον Γάλλο πρόεδρο θα είναι εξαιρετικά περιορισμένα με βάση τα σημερινά εκλογικά αποτελέσματα.

Ο αναλυτής του France24, Ντγάγκλας Χέρμπερτ αναφέρεται και στην επιλογή ο Μακρόν να διαλύσει τη Βουλή και να πάει σε νέες εκλογές, μια επιλογή που τη χαρακτηρίζει «πυρηνική». Θυμίζει ότι αυτό μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ, όπως συνέβη με τον Ζαν Σιράκ.

Shorn of his parliamentary majority, #Macron will have little choice but to seek help from others – likely the conservative Les Républicains party. The nuclear option would be to dissolve parliament and call new elections. That could backfire, as it did with Chirac in 1997. #F24

— Douglas Herbert (@dougf24) June 19, 2022