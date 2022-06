Δύο ρουκέτες εκτοξεύτηκαν εναντίον τουρκικής βάσης (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το MNA) βορειοανατολικά της Μοσούλης, στο βορειοανατολικό Ιράκ, χωρίς πάντως να υπάρξουν θύματα, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας που μίλησαν στο Γερμανικό Πρακτορείο το βράδυ χθες Παρασκευή.

Κατά τις πηγές αυτές, οι ρουκέτες είχαν στόχο τη βάση Ζλικάν, στη βόρεια ιρακινή επαρχία Νινευή. Η πρώτη από τις ρουκέτες έπεσε μέσα στη βάση και η δεύτερη στην περίμετρό της.

Ιρακινές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή και απέκλεισαν δρόμους που οδηγούν στη βάση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από την πλευρά της Τουρκίας μέχρι στιγμής.

Η Τουρκία έχει εγκαταστήσει de facto από το 2016 δεκάδες στρατιωτικές βάσεις στο βόρειο Ιράκ.

Δικαιολογεί τη στρατιωτική παρουσία της επικαλούμενη την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η δράση των ανταρτών του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK), αυτονομιστικής οργάνωσης που πήρε τα όπλα εναντίον του τουρκικού κράτους το 1984, την οποία η Aγκυρα και οι δυτικοί σύμμαχοί της χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική».

Νωρίτερα χθες, έγινε γνωστό από τις αρχές τις αυτόνομης περιφέρειας του ιρακινού Κουρδιστάν ότι τέσσερις «μαχητές» του PKK σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε σε πλήγματα τουρκικών τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs) στην πόλη Καλάρ.

🔴📹 #Iraq– Security source reported that three members of the outlawed PKK terror group were killed in Kalar, #Soulemiyah.

A Turkish drone targeted the site.#Türkiye

📹 @savunmaisleri pic.twitter.com/QPkiKC878q

— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) June 17, 2022