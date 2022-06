Οι φιλορώσοι αυτονομιστές της ανατολικής Ουκρανίας ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν σε «μαζικούς» βομβαρδισμούς των δυνάμεων του Κιέβου εναντίον της πόλης Ντονέτσκ, της αυτοανακηρυγμένης πρωτεύουσάς τους (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

«Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, και άλλοι 22 άμαχοι τραυματίστηκαν στους βομβαρδισμούς» των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ανέφεραν οι αυτονομιστικές αρχές στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες, η πόλη Ντονέτσκ υποβλήθηκε χθες Δευτέρα σε «μαζικό βομβαρδισμό» από τις δυνάμεις του Κιέβου, με «ισχύ, ένταση και διάρκεια άνευ προηγουμένου» από την έναρξη της ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης στην Ουκρανία στα τέλη του Φεβρουαρίου.

Μέσα σε δύο ώρες «σχεδόν 300 ρουκέτες και οβίδες του πυροβολικού» έπληξαν διάφορες συνοικίες, εξήγησαν.

Οι αυτονομιστές ανέφεραν ότι μαιευτήριο της Ντονέτσκ επλήγη από τα ουκρανικά πυρά, χωρίς πάντως να κάνουν λόγο για θύματα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δημοσιοποίησαν φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται σπασμένα παράθυρα και έγκυες που έχουν καταφύγει σε διάδρομο.

Over 300 Ukrainian Uragan/Grad MLRS rockets, 155mm shells have hit the #Donetsk‘s residential areas. pic.twitter.com/HfgLpUsQR9

— Military Advisor (@miladvisor) June 13, 2022