Μεγάλη ποσότητα βαρέων όπλων ζητά το Κίεβο για να υπερισχύσει της Μόσχας στον ουκρανικό πόλεμο που μαίνεται από τις 24 Φεβρουαρίου.

«Για να το πούμε ευθέως – για να τερματίσουμε τον πόλεμο χρειαζόμαστε ισοτιμία βαρέων όπλων» δήλωσε ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Για να τελειώσει ο πόλεμος με τη Ρωσία, η Ουκρανία χρειάζεται 1.000 οβίδες των 155 χιλιοστών, 300 πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων, 500 άρματα μάχης, 2.000 τεθωρακισμένα οχήματα και 1.000 drones» σημείωσε χαρακτηριστικά ο ουκρανός αξιωματούχος.

Σημειώνεται πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε σε μήνυμά του ότι κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος στη χώρα του. Ωστόσο, ανέφερε ότι ο ουκρανικός στρατός «αψηφά τις προσδοκίες», αποτρέποντας τα ρωσικά στρατεύματα να κυριεύσουν την ανατολική Ουκρανία, όπου οι μάχες είναι πιο σκληρές εδώ και εβδομάδες, σύμφωνα με το Associated Press.

Σε βιντεομήνυμά του, ο Ζελένσκι δήλωσε υπερήφανος για τους ουκρανούς υπερασπιστές που κατάφεραν να συγκρατήσουν τη ρωσική προέλαση στην περιοχή του Ντονμπάς, που συνορεύει με τη Ρωσία και όπου οι αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Μόσχα ελέγχουν μεγάλο μέρος της επικράτειας εδώ και οκτώ χρόνια.

Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:

1000 howitzers caliber 155 mm;

300 MLRS;

500 tanks;

2000 armored vehicles;

1000 drones.

Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022