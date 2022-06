Θετική έκβαση θα έχει, όπως όλα δείχνουν, η προσπάθεια της Ρεάλ να πάρει στη Μαδρίτη τον Ορελιάν Τσουαμενί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ισπανίας έφτασαν σε προφορική συμφωνία με τη Μονακό και ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του 22χρονου μέσου, αντί ποσού που φτάνει (ή κατά κάποιες πληροφορίες ξεπερνά) τα 100 εκατ. ευρώ.

Ο νεαρός χαφ, ο οποίος βρισκόταν στο στόχαστρο και άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως η Παρί Σεν Ζερμέν και η Λίβερπουλ, είχε εκφράσει την επιθυμία να μεταγραφεί στους «μερένγκες» και πλέον απομένει μόνο η διευθέτηση κάποιων λεπτομερειών για να ανακοινωθεί.

— Footy Accumulators (@FootyAccums) June 7, 2022