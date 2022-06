Σοκ προκαλεί το βίντεο που δείχνει μία γυναίκα στην Ινδία να ριψοκινδυνεύει τη ζωή της για να πιει λίγο νερό.

Το viral βίντεο δείχνει μια γυναίκα να σκαρφαλώνει τον τοίχο ενός πηγαδιού για να αποκτήσει πρόσβαση σε νερό στο ινδικό κρατίδιο Madhya Pradesh.

Οι άνθρωποι στο χωριό Ghusiya του κρατιδίου Madhya Pradesh αναγκάστηκαν να λάβουν τέτοια ακραία μέτρα αφού τα πηγάδια και οι λίμνες έχουν στερέψει. Αρκετές άλλες περιοχές σε ολόκληρη την Ινδία αντιμετωπίζουν παρόμοια κρίση νερού.

#WATCH | Madhya Pradesh: People in Dindori’s Ghusiya village risk their lives to fetch water from an almost dry well pic.twitter.com/jcuyLmE5xL

