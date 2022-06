Η υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Ντεμπ Χάαλαντ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters) ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι διαγνώστηκε θετική στην Covid-19, διαβεβαιώνοντας πως «αισθάνεται καλά».

«Δυστυχώς, διαγνώστηκα θετική στην Covid-19 σήμερα. Αισθάνομαι καλά και είμαι ευγνώμων που έχω εμβολιαστεί πλήρως και μάλιστα με δύο ενισχυτικές δόσεις», ανέφερε η αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικών σε ανάρτησή της στο Twitter.

Unfortunately, I tested positive for COVID-19 today. I feel fine and am grateful to be fully vaccinated and twice boosted. I hope everyone stays current on their vaccinations so that, if they are exposed, they too will have milder symptoms.

