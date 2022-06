Στις αρχές Μαρτίου, και ενώ οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους ανακοίνωναν ένα κύμα κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας, ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε από τον Λευκό Οίκο ότι στόχος ήταν ένα «ισχυρό πλήγμα στην πολεμική μηχανή του Πούτιν».

Όμως τη στιγμή που ο πόλεμος στην Ουκρανία συμπληρώνει 100 ημέρες, σημειώνει σε ανάλυσή του το Bloomberg, η μηχανή αυτή εξακολουθεί να δουλεύει. Η Ρωσία συνεχίζει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στηριγμένη σε έναν πακτωλό χρημάτων – που ενδέχεται να αγγίζει κατά μέσο όρο τα $800 εκατ. την ημέρα για φέτος. Και τα χρήματα αυτά, αφορούν μόνο τις εξαγωγές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Επί σειρά ετών, η Ρωσία δρούσε ως ένα αχανές σουπερμάρκετ που πουλούσε όλα όσα χρειαζόταν ένας ακόρεστος πλανήτης: όχι μόνο ενέργεια, αλλά και σιτηρά, νικέλιο, αλουμίνιο και παλλάδιο. Η εισβολή στην Ουκρανία, ανάγκασε τις ΗΠΑ και την ΕΕ να αναθεωρήσουν αυτή τους τη σχέση με τη Ρωσία. Πρόκειται για μια στροφή που απαιτεί χρόνο, παρά τη συμφωνία των κρατών-μελών της ΕΕ αυτή την εβδομάδα για το εμπάργκο σε μέρος των ρωσικών εισαγωγών πετρελαίου.

Η Ρωσία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τις κυρώσεις, που την έχουν καταστήσει παρία στον ανεπτυγμένο κόσμο. Επιχειρηματικοί κολοσσοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, συχνά αφήνοντας πίσω τους περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η οικονομία οδηγείται σε βαθιά ύφεση.

Όμως ο Πούτιν μπορεί προς το παρόν να αγνοήσει αυτή την καταστροφή, επειδή τα ταμεία του έχουν υπερχειλίσει από τα έσοδα εμπορευμάτων, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή πιο προσοδοφόρα από ποτέ, εξαιτίας της εκτίναξης των τιμών που προέκυψε εν μέρει από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένες χώρες καθυστερούν ή διακόπτουν τις προμήθειες ενέργειας, τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα ανέλθουν περίπου σε $285 εκατ. για φέτος, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg Economics, που στηρίζονται σε προβολές του αμερικανικού υπουργείου οικονομικών. Σε περίπτωση που οι προβλέψει επαληθευθούν, το ποσό θα ξεπεράσει τα έσοδα του 2021 κατά περισσότερο από ένα πέμπτο. Σε συνδυασμό και με άλλα εμπορεύματα, η Ρωσία θα αναπληρώσει και με το παραπάνω τις απώλειες των $300 δισεκατομμυρίων από το πάγωμα των αποθεματικών της στο εξωτερικό, που προέκυψαν ως αποτέλεσμα των κυρώσεων.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες γνωρίζουν ότι θα πρέπει να διακόψουν τις εισαγωγές από τη Ρωσία για να μη χρηματοδοτούν εμμέσως έναν καταστροφικό πόλεμο στο κατώφλι της ΕΕ. Όμως παρά τα φιλόδοξα σχέδιά τους, οι εθνικές κυβερνήσεις γνωρίζουν επίσης από την πλευρά τους ότι οι οικονομίες τους θα νιώσουν τις επιπτώσεις μιας τέτοιας κίνησης.

Αυτή την εβδομάδα, τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να απαγορεύσουν μέρος των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα έκτο πακέτο κυρώσεων, έπειτα από εβδομάδες διχασμού.

«Υπάρχουν πάντα πολιτικοί περιορισμοί στη χρήση των κυρώσεων», δήλωσε στο Bloomberg ο Τζέφρι Στο, του Ινστιτούτου Peterson στην Ουάσινγκτον. «Θέλεις να μεγιστοποιήσεις το πλήγμα για τον στόχο σου και να ελαχιστοποιήσεις εκείνο που θα υποστεί το δικό σου εκλογικό σώμα, όμως δυστυχώς αυτό είναι εύκολο να το λες, αλλά δύσκολο να το πετύχεις».

Lesson #3: only an energy embargo really hurts Russia. Two-thirds of the rise in the c/a surplus this year is from energy exports (blue). Only one-third is from import compression. Maritime sanctions will stop tankers shipping oil out of Russia. We just need the political will… pic.twitter.com/AOnX28i8eB

— Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) May 29, 2022