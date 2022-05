Οι ρωσικές δυνάμεις έφτασαν πολύ κοντά στο να περικυκλώσουν τους Ουκρανούς στρατιώτες στα ανατολικά και κατέλαβαν για μικρό χρονικό διάστημα ορισμένες θέσεις στον τελευταίο αυτοκινητόδρομο που περνά έξω από δύο κρίσιμης σημασίας πόλεις, που ελέγχονται από την Ουκρανία, προτού να τις απωθήσουν, σύμφωνα με έναν Ουκρανό αξιωματούχο.

Τρεις μήνες μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει εγκαταλείψει την επίθεση στο Κίεβο και προσπαθεί να εδραιώσει τον έλεγχό της στη βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς, όπου στηρίζει την εξέγερση των φιλορώσων αυτονομιστών από το 2014.

Έχει ρίξει χιλιάδες στρατιώτες στην προσπάθεια αυτή, επιτιθέμενη από τρεις πλευρές, με στόχο να περικυκλώσει τις ουκρανικές δυνάμεις στο Σεβεροντονέτσκ και το Λισίτσανσκ. Η πτώση των δύο πόλεων, που βρίσκονται πάνω στον ποταμό Σιβέρσκι Ντόνετς, θα έφεραν σχεδόν όλη την επαρχία του Λουχάνσκ υπό ρωσικό έλεγχο, όπως επιδιώκει το Κρεμλίνο.

«Η Ρωσία έχει το πλεονέκτημα, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε» είπε ο στρατηγός Αλέξι Γκρόμοφ, ο αναπληρωτής το τομέα επιχειρήσεων στο γενικό επιτελείο των ουκρανικών δυνάμεων.

Ο Σέρχι Γκαϊντάι, ο κυβερνήτης της επαρχίας Λουγκάνσκ, είπε ότι περίπου 50 Ρώσοι στρατιώτες έφτασαν στον αυτοκινητόδρομο και κατάφεραν να τον ελέγχουν για κάποιο διάστημα. «Έφτιαξαν ακόμη και ένα είδος σταθμού ελέγχου εκεί», είπε.

Όμως «ο σταθμός διαλύθηκε, απωθήθηκαν (…) ο ρωσικός στρατός δεν ελέγχει τον δρόμο τώρα, αλλά τον βομβαρδίζει», πρόσθεσε, σε μια συνέντευξη που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Άφησε επίσης να εννοηθεί ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είναι πιθανόν να υποχωρήσουν και άλλο αφήνοντας «έναν ή δύο οικισμούς». «Χρειάζεται να κερδίσουμε τον πόλεμο, όχι τη μάχη. Είναι σαφές ότι τα αγόρια μας υποχωρούν αργά προς πιο οχυρωμένες θέσεις. Χρειάζεται να συγκρατήσουμε αυτήν την ορδή», είπε.

Οι Δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές θεωρούν ότι η μάχη για τις δύο πόλεις ίσως αποτελέσει μια κρίσιμη καμπή στον πόλεμο, τώρα που η Ρωσία έχει θέσει ως κύριο στόχο της την κατάληψη των ανατολικών επαρχιών.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters που βρίσκονται σε εδάφη ελεγχόμενα από τη Ρωσία, νοτιότερα, είδαν αποδείξεις της προέλασης των Ρώσων στην πόλη Σβίτλονταρσκ, απ’ όπου αποχώρησαν οι ουκρανικές δυνάμεις στις αρχές της εβδομάδας. Η πόλη είναι πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο των φιλορώσων μαχητών, οι οποίοι κατέλαβαν το τοπικό κυβερνείο και κρέμασαν στην πόρτα του μια κόκκινη σημαία με το σοβιετικό σφυροδρέπανο.

Σε πλάνα που τραβήχθηκαν από το Reuters με τη βοήθεια μη επανδρωμένου, τηλεχειριζόμενου αεροσκάφους, φαίνονται δεκάδες κρατήρες στο εγκαταλειμμένο πλέον πεδίο της μάχης, έναν καταπράσινο αγρό περιστοιχισμένο από κατεστραμμένα κτίρια. Οι φιλορώσοι μαχητές δρούσαν από τα χαρακώματα.

Τα πρόσφατα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας στο Ντονμπάς, μετά την παράδοση της Μαριούπολης την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνουν μια αλλαγή στη δυναμική της μάχης, καθώς τις προηγούμενες εβδομάδες οι ουκρανικές δυνάμεις προέλαυναν κοντά στο Χάρκοβο, στα βορειοανατολικά. Αυτά τα εδαφικά κέρδη «αποθαρρύνουν τις προσδοκίες για το εγγύς μέλλον», όπως σημείωσε ο αναλυτής Μάικλ Κόφμαν, ο διευθυντής του τμήματος ρωσικών μελετών στο ινστιτούτο προβληματισμού CNA, που εδρεύει στις ΗΠΑ.

Όπως εξήγησε ο Κόφμαν, οι Ρώσοι έχουν σπάσει τις ουκρανικές γραμμές στην Ποπάσνα, στα νότια του Σεβεροντονέτσκ και απειλούν να περικυκλώσουν τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας Βαντίμ Ντενισένκο είπε ότι 25 ρωσικές ταξιαρχίες προσπαθούν να περικυκλώσουν τις ουκρανικές δυνάμεις.

